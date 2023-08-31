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Как (не) утратить доверие своего ребенка и позволить ему стать взрослым

психолог Гражина Будинайте
психолог Гражина Будинайте. Иллюстрация: IDesign

В начале сентября в Екатеринбурге пройдет форум, посвященный отношениям родителей и детей. На мероприятии выступят столичные психологи, специализирующиеся на работе с подростками.

#НОВОСТИ

Форум для подростков и их родителей #можновМЕСТЕ пройдет 9 сентября в «Уральском центре развития дизайна» (Горького, 4а). Организатор — школа практического дизайна IDesign.

Как научиться доверять подростку, как родителям экологично выйти из острой фазы подросткового кризиса, как помочь подростку определиться с выбором профессии — эти и другие вопросы рассмотрят в рамках мероприятия.

На форуме выступят ведущие психологи России, специализирующиеся на отношениях детей и родителей. Сергей Попкович даст «10 вредных советов, как утратить доверие своего ребенка». Мария Триерс расскажет о том, «Как перестать беспокоиться и дать подростку наделать ошибок – то есть, стать взрослым», а Гражина Будинайте — «Почему подросток не может повзрослеть, не став другим».

В рамках форума на втором этаже «Уральского центра развития дизайна» пройдут тест-драйвы профессий гейм-дизайнера, художника комиксов, графического дизайнера, декоратора, дизайнера одежды и пр. А также лекции об искусстве, дизайне и новых технологиях.

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Автор: Виктория Говорковская
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