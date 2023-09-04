Топ-менеджера «Рольфа» посадили на 8,5 лет за отмывание 4 млрд руб.

Анатолий Кайро стал единственным фигурантом уголовного дела об отмывании 4 млрд руб., который не покинул Россию, еще трое обвиняемых объявлены в международный розыск.

Черемушкинский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии общего режима бывшего члена совета директоров компании «Рольф» Анатолия Кайро и назначил ему штраф в 500 тыс. руб.

Как пишут «Ведомости», судья признал директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы. Изначально гособвинение запрашивало 9 лет колонии. В последнем слове Анатолий Кайро заявил:

Я благодарен суду за возможность показать общественности, что и ИО «Рольф», и ЗАО «Рольф» развивались, платили налоги. В течение десятилетий они совершали сделки, несмотря на общих участников, и публиковали акции и информацию об общих владельцах, — сказал он.

Сразу после оглашения приговора Кайро взяли под стражу, надев наручники в зале суда. До приговора подсудимый находился под запретом определенных действий. Адвокаты бывшего топ-менеджера «Рольфа» заявили, что будут обжаловать решение суда и считают его незаконным.

Дело в отношении топ-менеджеров «Рольфа» возбудили в 2019 г., сообщал DK.RU. По версии обвинения, ООО «Рольф» в 2014 г. купило у кипрского офшора Panabel Limited акции ЗАО «Рольф Эстейт» за 4 млрд руб. и перевело деньги в австрийский банк. Следствие полагало, что деньги были переведены владельцу фирмы — экс-депутату Сергею Петрову, у него имелось австрийское гражданство.

Позже следствие выяснило, что в выводе средств участвовали четыре фигуранта: основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший генеральный директор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и сам Анатолий Кайро.

Поскольку Кайро был единственным установленным фигурантом из четырех, который на тот момент находился в России, он и проходил основным обвиняемым. Остальные участники находятся в международном розыске. Сам Петров является гражданином Австрии, власти этой страны отказались его экстрадировать. Экс-депутат называл обвинение нелепым:

Это нелепое обвинение в том, что свои деньги при реструктуризации мы перевели куда-то. В деле написано: «перевели в интересах Петрова», на самом деле в основном все деньги переведены в интересах компании. Это дело завтра рассыпется в любом суде. В нормальном суде его бы никто никогда не возбудил. Это просто чистый произвол. Возможно, это комбинация влияния моей политической самостоятельной позиции и плюс желания кого-то что-то заработать, — говорил бизнесмен.

Сергей Петров также говорил о возможной продаже компании после начала следственных мероприятий, позже «Рольф» и автодилер «Ключавто» подписали юридически обязывающие документы. Предполагалось, что «Рольф» и его дочерние компании будут консолидированы в рамках объединенной группы «СБСВ–Ключавто», однако сделка была поставлена на паузу. Затем нынешний гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова заявила, что владелец передумал продавать свой бизнес.

Добавим, что в конце 2021 г. Химкинский городской суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры о взыскании почти 13 млрд руб. с Сергея Петрова и его компании. Тогда был наложен арест на имущество бизнесмена и заблокированы счета «Рольфа».