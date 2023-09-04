Матерые предприниматели расскажут, как запустить бизнес в ОАЭ

19-21 октября состоится деловая поездка в Дубай для предпринимателей и топ-менеджеров из России. Участники посетят ведущие компании ОАЭ и компании, которые недавно открылись в Дубае.

В рамках деловой поездки участников ждут встречи с представителями компаний, которые уже успешно запустили бизнес в Эмиратах. Среди спикеров: представители DodoPizza, Yalla Market, ЖизньМарт и др. Экспертам можно задать вопросы о тонкостях ведения бизнеса в Дубае и способах покорения новых рынков.

Участников Дубай Бизнес Тура ждет:

Изучение международного опыта по выходу на рынок ОАЭ / Дубая;

Экспорт товаров и услуг на рынок ОАЭ и международный рынок;

Контакты партнеров в ОАЭ;

Выход на маркетплейсы;

Новые идеи для развития бизнеса;

Новые полезные знакомства;

Экспертные рекомендации;

Отдых в кругу единомышленников.

Каждый день будет посвящен разным темам. Тема первого дня — построение бизнес-стратегии. Участников ждет встреча с управляющим DodoPizza UAE (Дубай) Валидом Яхья, коммерческим директором Masha and the Bear restaurant (Дубай) Станиславом Колчиным. Также будет организовано посещение Yalla Market, где участники узнают, как начать работать на маркетплейсе YallaMarket и возможности YallaHub.

Второй день посвящен теме маркетинга и рекламы в ОАЭ. Участники встретятся с Валерией Шабельниковой, старшим PR-менеджером PR Hub UAE, Сергеем Бидусом, основателем Bidus Digital (Дубай) и Филиппом Никифоровым, CEO FINIK// Digital Finik FZ-LLC. А также участники узнают о продвижение и продажах через маркетплейсы от WEE.ae.

В заключительный день, посвященный налогам, недвижимости и юридическим тонкостям ведения бизнеса, участников ждет встреча с Иваном Зайченко, управляющим партнером ЖизньМарт (Дубай), а также посещение консалтингово-юридической компании, которая предоставит чек-лист по открытию своего юр лица в ОАЭ. Вечером состоится посещение Музея будущего в Дубае.

Количество мест ограничено. Забронировать место можно на сайте.