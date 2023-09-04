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Строители и проектировщики Екатеринбурга смогут найти подряд на специализированном форуме

Строители и проектировщики Екатеринбурга смогут найти подряд на специализированном форуме
Иллюстрация: СРО «Уральское объединение строителей»

28 сентября в «AZIMUT Сити Отель Аэропорт Екатеринбург» пройдет форум о развитии промышленного строительства и проектирования Industrial construction/Industrial design (ICID forum — 2023).

#НОВОСТИ

На мероприятии ждут делегатов, которые работают в подрядных строительных и проектных компаниях, на промышленных предприятиях (курируют строительные, ремонтные и проектные работы). Строители, проектировщики и промышленники могут найти партнеров, повлиять на улучшение законов.

Гости форума смогут:

1. Заказчики — обменяться опытом со спикерами. Подрядчики  — узнать о будущих объектах, видах работ, которые спикеры готовы передать для подряда, о требованиях к исполнителям, работе тендерной системы.

2.Высказать мнение о том, какие меры необходимо предпринять для решения системных проблем в строительстве и проектировании промышленных объектов.

Все инициативы участников форума будут отражены в итоговой резолюции и оценены представителями исполнительных органов власти.

Спикеры мероприятия — представители следующих компаний:

  • «Трансмашхолдинг»;
  • «Центральный проектно-технологический институт» (входит в ТВЭЛ «Росатома»);
  • «Алроса»;
  • «ТИТАН-2»;
  • «Башнефть»;
  • АО «НИПИГАЗ»;
  • ПАО «РусГидро»;
  • «Россети Урал»;
  • «Северсталь»;
  • ГК «ЕвроХим»;
  • «Алматинский завод тяжелого машиностроения»;
  • «БЕЛГАЗСТРОЙ холдинг»;
  • И др.

Кроме Минстроя РФ, в этом году мы работаем с Фондом «Центр стратегических разработок» и Минэкономразвития России. Последние создают «дорожную карту», посвященную совершенствованию промышленного строительства и проектирования. Пожалуй, наша главная задача – наполнить «карту» решениями проблем реального бизнеса. Мы ожидаем не менее 50 новых предложений участников форума по улучшению норм. Надеемся, что они будут услышаны «наверху», — говорит Денис Снетков, СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций», организаторы форума.

Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте www.стройпромка.рф

Автор: Гринина Ирина
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