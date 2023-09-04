Глобальные изменения на рекламном рынке обсудят на НРФ Регионы в Екатеринбурге

14 сентября более 100 экспертов со всей страны обсудят, какие эффективные рекламные инструменты сейчас использовать, как строить агентский бизнес и где искать рекламодателей.

НРФ Регионы — индустриальная площадка для обмена опытом представителей рекламного рынка со всей страны. Откроет форум стратегическая сессия. Эксперты проанализируют ключевые изменениям на региональном рекламном рынке, особенности поведения потребителей и рекламодателей, обсудят актуальные инструменты и новые тренды в формировании контента для локальных компаний.

Модератором первой части панельной дискуссии выступит первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков. В числе спикеров заявлены:

Илья Попов , заместитель генерального директора по региональной рекламе сейлз-хауса «Газпром-Медиа»;

, заместитель генерального директора по региональной рекламе сейлз-хауса «Газпром-Медиа»; Борис Пешняк , коммерческий директор RUSS ;

, коммерческий директор RUSS ; Михаил Елисейкин , директор по трейдингу и медиапартнерствам Group4Media;

, директор по трейдингу и медиапартнерствам Group4Media; Любовь Полина , руководитель подразделения региональных продаж Яндекс Реклама;

, руководитель подразделения региональных продаж Яндекс Реклама; Елена Батракова , заместитель генерального директора НРА по работе с регионами;

, заместитель генерального директора НРА по работе с регионами; Илья Шершуков, генеральный директор Admetrix.

В фокусе — вся Россия

Программа НРФ Регионы охватывает не только рекламную индустрию Екатеринбурга, но и другие ключевые рынки страны. Так, вторая часть пленарной сессии будет посвящена особенностям развития индустрии в разных регионах России. Спикеры — амбассадоры Ассоциации коммуникационных агентств России из Уральского, Северо-Западного федеральных округов, Новосибирска и других городов представят свой взгляд на развитие локального рекламного рынка.

В рамках специальной сессии форума будут представлены несколько индустриальных продуктов, в том числе рейтинг рекламных агентств Урала и экосистемы рекламных рынков Уфы, Калининграда, Хабаровска, Омска, Кирова, а также Уральского, Северо-Западного федеральных округов и других регионов России.

Малый и средний бизнес — драйвер развития рекламной индустрии

Локальные агентства всё чаще работают с федеральными рекламодателями, а местные бренды — с московскими креативщиками. Развитие региональных брендов и появление новых рекламных агентств стимулирует рост рынка и возникновение эффективных инструментов для решения задач МСБ. Какие сегодня существуют меры поддержки предпринимателей и самозанятых со стороны крупных технологических компаний? Какие барьеры для развития МСБ существуют в цифровой среде? Этим вопросам будет посвящена отдельная сессия.

При растущем росте капитализации глобальных брендов и открывшихся нишах для построения брендов национальных, принципы и правила брендинга сейчас являются объектом анализа, переосмысления и адаптации. Многие игроки уже успели воспользоваться преимуществами новой реальности: ее открывшимися возможностями для выхода на новые рынки, для укрепления уже существующих позиций, усиления бренда и для ребрендинга. Эксперты сессии про брендинг, проходящей под эгидой Первого регионального фестиваля рекламы, обсудят, как сохранять связь между брендом и потребителем при растущем количестве точек контакта с пользователями, как построить семантики коммуникации бренда на основе психотипа его ядра, какие открылись новые ниши для построения локальных брендов.

В программе запланированы сессии, посвященные следующим темам:

Сила ТВ для силы бренда;

Использование искусственного интеллекта и других новых технологий в маркетинге и рекламе;

Брендинг: что остается главным, что меняется, к чему готовиться;

Актуальные стратегии в PR для частных компаний и госсектора;

Как брендам создавать полезный и эффективный контент;

Видеопродакшн в регионах: стоимость, проблемы креатива, нестандартные решения;

SMM: новая реальность;

Digital: тренды и актуальные инструменты;

Маркировка интернет-рекламы;

Снятся ли роботам медиапланы? Нефантастический MarTech;

OOH и DOOH;

и многие другие.

Завершением деловой программы НРФ Регионы станет торжественная церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы. Это профессиональный конкурс креативной рекламы, созданной в регионах или для локальных брендов.

Ознакомиться с подробной программой и составом спикеров, а также купить билеты на событие можно на сайте форума.