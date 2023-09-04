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Глобальные изменения на рекламном рынке обсудят на НРФ Регионы в Екатеринбурге

Глобальные изменения на рекламном рынке обсудят на НРФ Регионы в Екатеринбурге
Иллюстрация: АКАР Урал

14 сентября более 100 экспертов со всей страны обсудят, какие эффективные рекламные инструменты сейчас использовать, как строить агентский бизнес и где искать рекламодателей.

#НОВОСТИ

НРФ Регионы —  индустриальная площадка для обмена опытом представителей рекламного рынка со всей страны. Откроет форум стратегическая сессия. Эксперты проанализируют ключевые изменениям на региональном рекламном рынке, особенности поведения потребителей и рекламодателей, обсудят актуальные инструменты и новые тренды в формировании контента для локальных компаний.

Модератором первой части панельной дискуссии выступит первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков. В числе спикеров заявлены: 

  • Илья Попов, заместитель генерального директора по региональной рекламе  сейлз-хауса «Газпром-Медиа»;
  • Борис Пешняк, коммерческий директор RUSS ;
  • Михаил Елисейкин, директор по трейдингу и медиапартнерствам Group4Media;
  • Любовь Полина, руководитель подразделения региональных продаж Яндекс Реклама;
  • Елена Батракова, заместитель генерального директора НРА по работе с регионами;
  • Илья Шершуков, генеральный директор Admetrix.

В фокусе — вся Россия

Программа НРФ Регионы охватывает не только рекламную индустрию Екатеринбурга, но и другие ключевые рынки страны. Так, вторая часть пленарной сессии будет посвящена особенностям развития индустрии в разных регионах России. Спикеры — амбассадоры Ассоциации коммуникационных агентств России из Уральского, Северо-Западного федеральных округов, Новосибирска и других городов представят свой взгляд на развитие локального рекламного рынка. 

В рамках специальной сессии форума будут представлены несколько индустриальных продуктов, в том числе рейтинг рекламных агентств Урала и экосистемы рекламных рынков Уфы, Калининграда, Хабаровска, Омска, Кирова, а также Уральского, Северо-Западного федеральных округов и других регионов России. 

Малый и средний бизнес — драйвер развития рекламной индустрии

Локальные агентства всё чаще работают с федеральными рекламодателями, а местные бренды — с московскими креативщиками. Развитие региональных брендов и появление новых рекламных агентств стимулирует рост рынка и возникновение эффективных инструментов для решения задач МСБ. Какие сегодня существуют меры поддержки предпринимателей и самозанятых со стороны крупных технологических компаний? Какие барьеры для развития МСБ существуют в цифровой среде? Этим вопросам будет посвящена отдельная сессия.

При растущем росте капитализации глобальных брендов и открывшихся нишах для построения брендов национальных, принципы и правила брендинга сейчас являются объектом анализа, переосмысления и адаптации. Многие игроки уже успели воспользоваться преимуществами новой реальности: ее открывшимися возможностями для выхода на новые рынки, для укрепления уже существующих позиций, усиления бренда и для ребрендинга. Эксперты сессии про брендинг, проходящей под эгидой Первого регионального фестиваля рекламы, обсудят, как сохранять связь между брендом и потребителем при растущем количестве точек контакта с пользователями, как построить семантики коммуникации бренда на основе психотипа его ядра, какие открылись новые ниши для построения локальных брендов. 

В программе  запланированы сессии, посвященные следующим темам: 

  • Сила ТВ для силы бренда;
  • Использование искусственного интеллекта и других новых технологий в маркетинге и рекламе;
  • Брендинг: что остается главным, что меняется, к чему готовиться;
  • Актуальные стратегии в PR для частных компаний и госсектора;
  • Как брендам создавать полезный и эффективный контент;
  • Видеопродакшн в регионах: стоимость, проблемы креатива, нестандартные решения;
  • SMM: новая реальность;
  • Digital: тренды и актуальные инструменты;
  • Маркировка интернет-рекламы;
  • Снятся ли роботам медиапланы? Нефантастический MarTech;
  • OOH и DOOH; 
  • и многие другие.

Завершением деловой программы НРФ Регионы станет торжественная церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы. Это профессиональный конкурс креативной рекламы, созданной в регионах или для локальных брендов. 

Ознакомиться с подробной программой и составом спикеров, а также купить билеты на событие можно на сайте форума.

Автор: Гринина Ирина
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