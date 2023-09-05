Составлен шорт-лист первого регионального фестиваля рекламы. СПИСОК

«1Й» опубликовал список финалистов второго сезона. В результате голосования в шорт-лист попало 70 кейсов от команд со всей России.

Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии награждения 14 сентября в рамках вечерней программы НРФ Регионы в Екатеринбурге.

Жюри фестиваля ─ ТОП-эксперты рекламных коммуникаций, первые лица агентств, брендов и медиа, выбрали список претендентов на звание самых креативных участников индустрии в регионах страны.

DIGITAL

Digital-инструменты

Лучший веб-сайт:

AdWorm — Цифровая платформа «Сделано в Москве»

Punks — Сайт Jaws Brewery

Лучшее онлайн-видео:

Креативное агентство Octo — Обучение финансовой грамотности в формате эдьютейнмент «Грамотные деньги»

Коммуникационное агентство «Менделеев» — Ролик «Космическое путешествие в Тюменскую область»

Громкие Рыбы — Пищевая сода — Ода бедности

Лучшая нативная реклама:

ТАСС — «Алтайский край. Все настоящее!»

Лучшее использование инновационных креативных технологий:

Boson Group — Huntica - первый сервис виртуальных собеседований с человеческим лицом

Cейлз-хаус «Газпром-Медиа» — Streaming Ads — видеореклама в стриминге телеканалов в digital-среде

Digital-кампании

Лучшая digital-кампания:

Be Brand People — Фестиваль «Рыба-дичь». Уральский октоберфест

Коммуникационное агентство «Менделеев» — Продвижение бренда Тюменской области Visit Tyumen

Лучшая социальная digital-кампания:

Чойс — «Социально одобряемый суицид»: когда зависимость близкого становится не только его проблемой

SMM-агентство «Лайка» — Как за 1,5 года вырастить живую аудиторию социального интернет-проекта с нуля до 28 000 человек

Громкие Рыбы — Проект Красный

Лучшая SMM кампания:

19agency84 — МЕГАМЕГА

Sisters Agency — Поддержка федеральной кампании «ВИПСкусство» в социальных медиа для бренда VIPS

Чойс — Не нужно выбирать

Radar — Удовольствие в мире ограничений: продвижение бренда секс-игрушек Nolimits

«Ишь, Миш!», контент-бюро — Как мы оказались непростым клиентом для самих себя

«Ишь, Миш!», контент-бюро — Кошачий tone of voice жилого комплекса

CREATIVE

Дизайн

Лучший коммуникационный дизайн:

Штольцман и Кац — Разработка нейминга, позиционирования и айдентики для нового горнолыжного курорта в Шерегеше

Штольцман и Кац — Ребрендинг сети магазинов зоотоваров «Заповедник»

Штольцман и Кац — Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра «THEATRUM»

Dotorg branding & digital — Психодрама `XX

Лучший дизайн упаковки:

Radar — Играй по-взрослому: легенда и упаковка для бренда секс-игрушек Nolimits

Radar — Дизайн-система упаковки для линейки профессиональной косметики ВкусВилл

Radar — Baltadan: брутальность и азиатский колорит в брендинге консервов для рынка Средней Азии

DDC Group — Приблуды

Commersart — Honey Way

Commersart — UNATUNA

Брендинг студия Адекватные Люди — ХРУЩЁВКА — сила в странных идеях

Брендинг студия Адекватные Люди — ANTIBRANDY

Лучший фирменный стиль для компании:

Штольцман и Кац — Разработка нейминга, позиционирования и айдентики для нового горнолыжного курорта в Шерегеше

Штольцман и Кац — Ребрендинг сети магазинов зоотоваров «Заповедник»

Штольцман и Кац — Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра «THEATRUM»

ESTORY — Фирменный стиль фудмаркета ESTORY - первого фудмаркета Екатеринбурга

Dotorg branding & digital — Брендинг производственной компании Macol

GRATT — Разработка нейминга, айдентики, упаковки косметики из глины Clayton`s

Ruport — Ребрендинг группы компаний «Точно»

Ruport — Фирменный стиль ресторана ближневосточной кухни «Сабли-зубы»

Лучший логотип:

Штольцман и Кац — Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра «THEATRUM»

Видео

Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов:

Ruvision — Вирусное видео компании «Хорошая погода»

Ruvision — Промо сезона хоккейного клуба «Трактор» 2022/2023

Громкие Рыбы — Пищевая сода — Ода бедности

Лучшее рекламное видео:

Ruport — Сами живите в этих «Патриках»!

Громкие Рыбы — Пищевая сода — Ода бедности

Наружная реклама

Лучшая наружная реклама:

Рекламная группа МОСТ — Нестандартные механики информационного сопровождения с использованием ООН-каналов для ХК "Торпедо"

Кампании

Лучшее использование новых медиа:

Игорная зона «Красная Поляна» — МЫ В ТЕЛЕГЕ

Лучшая интегрированная кампания:

Ruport — Сами живите в этих «Патриках»!

Лучшая социальная интегрированная кампания:

Громкие Рыбы — Борьба с думскроллингом

ACTIVATIONS

Promo

Лучшая промо-кампания:

19agency84 — MEGA URBAN FEST

CREON — Лента Онлайн - доставка, которая всегда рядом

BONO — Digital & Creative – Спецпроект для PARI в рамках киберспортивного чемпионата

Be Brand People — Фестиваль «Рыба-дичь». Уральский октоберфест

Брендинговое агентство COMPASS — Рекламная кампания «Всем светит манго»

Лучшая брендированная продукция:

Брендинговое агентство COMPASS — Круто быть ребенком!

Креативное агентство «Сделано Вместе» — Календарь настроений

EPSILON — THE ART OF EMOTIONS. Корпоративный не значит скучный

Игорная зона «Красная Поляна» — Премиальное парфюмированное мыло с ароматом денег

PR

Лучшая PR-кампания:

Игорная зона «Красная Поляна» — Открытый турнир по киберфутболу Cyber Fun Fest на самом большом экране в России

Игорная зона «Красная Поляна» — МЫ В ТЕЛЕГЕ

Игорная зона «Красная Поляна» — Свадьба Ольги Бузовой в «Казино Сочи»

Лучшая социальная PR-кампания:

SMM-агентство «Лайка» — Как за 1,5 года вырастить живую аудиторию социального интернет-проекта с нуля до 28 000 человек

2BR — До мурашек. Про ребят с синдромом Дауна

Р.И.М. — Чувашская биеннале современного искусства

Radar — Сказки на ночь

G Communications — Манифест новой женственности

Мероприятия

Лучшее массовое мероприятие:

Медиагруппа FM-Продакшн — Народный знак качества - премия для самых любимых в народе компаний

Коммуникационное агентство PROBac — Детский творческий фестиваль «Планета Детства» город Уфа

Лучшее деловое/корпоративное мероприятие:

Брендинговое агентство COMPASS — Легенды связи

Лучшее социальное мероприятие:

Р.И.М. — Чувашская биеннале современного искусства

Напомним, церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы станет завершением деловой программы Национального Рекламного Форума Регионы – главного события региональной медиакоммуникационной отрасли. Для гостей запланированы стратегические сессии, лекции, воркшопы и митапы с топ-экспертами.

Событие пройдет в Екатеринбурге 14 сентября на площадке «МВЦ Екатеринбург Экспо – МТС Live Hall».