Составлен шорт-лист первого регионального фестиваля рекламы. СПИСОК
«1Й» опубликовал список финалистов второго сезона. В результате голосования в шорт-лист попало 70 кейсов от команд со всей России.
Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии награждения 14 сентября в рамках вечерней программы НРФ Регионы в Екатеринбурге.
Жюри фестиваля ─ ТОП-эксперты рекламных коммуникаций, первые лица агентств, брендов и медиа, выбрали список претендентов на звание самых креативных участников индустрии в регионах страны.
DIGITAL
Digital-инструменты
Лучший веб-сайт:
AdWorm — Цифровая платформа «Сделано в Москве»
Punks — Сайт Jaws Brewery
Лучшее онлайн-видео:
Креативное агентство Octo — Обучение финансовой грамотности в формате эдьютейнмент «Грамотные деньги»
Коммуникационное агентство «Менделеев» — Ролик «Космическое путешествие в Тюменскую область»
Громкие Рыбы — Пищевая сода — Ода бедности
Лучшая нативная реклама:
ТАСС — «Алтайский край. Все настоящее!»
Лучшее использование инновационных креативных технологий:
Boson Group — Huntica - первый сервис виртуальных собеседований с человеческим лицом
Cейлз-хаус «Газпром-Медиа» — Streaming Ads — видеореклама в стриминге телеканалов в digital-среде
Digital-кампании
Лучшая digital-кампания:
Be Brand People — Фестиваль «Рыба-дичь». Уральский октоберфест
Коммуникационное агентство «Менделеев» — Продвижение бренда Тюменской области Visit Tyumen
Лучшая социальная digital-кампания:
Чойс — «Социально одобряемый суицид»: когда зависимость близкого становится не только его проблемой
SMM-агентство «Лайка» — Как за 1,5 года вырастить живую аудиторию социального интернет-проекта с нуля до 28 000 человек
Громкие Рыбы — Проект Красный
Лучшая SMM кампания:
19agency84 — МЕГАМЕГА
Sisters Agency — Поддержка федеральной кампании «ВИПСкусство» в социальных медиа для бренда VIPS
Чойс — Не нужно выбирать
Radar — Удовольствие в мире ограничений: продвижение бренда секс-игрушек Nolimits
«Ишь, Миш!», контент-бюро — Как мы оказались непростым клиентом для самих себя
«Ишь, Миш!», контент-бюро — Кошачий tone of voice жилого комплекса
CREATIVE
Дизайн
Лучший коммуникационный дизайн:
Штольцман и Кац — Разработка нейминга, позиционирования и айдентики для нового горнолыжного курорта в Шерегеше
Штольцман и Кац — Ребрендинг сети магазинов зоотоваров «Заповедник»
Штольцман и Кац — Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра «THEATRUM»
Dotorg branding & digital — Психодрама `XX
Лучший дизайн упаковки:
Radar — Играй по-взрослому: легенда и упаковка для бренда секс-игрушек Nolimits
Radar — Дизайн-система упаковки для линейки профессиональной косметики ВкусВилл
Radar — Baltadan: брутальность и азиатский колорит в брендинге консервов для рынка Средней Азии
DDC Group — Приблуды
Commersart — Honey Way
Commersart — UNATUNA
Брендинг студия Адекватные Люди — ХРУЩЁВКА — сила в странных идеях
Брендинг студия Адекватные Люди — ANTIBRANDY
Лучший фирменный стиль для компании:
Штольцман и Кац — Разработка нейминга, позиционирования и айдентики для нового горнолыжного курорта в Шерегеше
Штольцман и Кац — Ребрендинг сети магазинов зоотоваров «Заповедник»
Штольцман и Кац — Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра «THEATRUM»
ESTORY — Фирменный стиль фудмаркета ESTORY - первого фудмаркета Екатеринбурга
Dotorg branding & digital — Брендинг производственной компании Macol
GRATT — Разработка нейминга, айдентики, упаковки косметики из глины Clayton`s
Ruport — Ребрендинг группы компаний «Точно»
Ruport — Фирменный стиль ресторана ближневосточной кухни «Сабли-зубы»
Лучший логотип:
Штольцман и Кац — Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра «THEATRUM»
Видео
Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов:
Ruvision — Вирусное видео компании «Хорошая погода»
Ruvision — Промо сезона хоккейного клуба «Трактор» 2022/2023
Громкие Рыбы — Пищевая сода — Ода бедности
Лучшее рекламное видео:
Ruport — Сами живите в этих «Патриках»!
Громкие Рыбы — Пищевая сода — Ода бедности
Наружная реклама
Лучшая наружная реклама:
Рекламная группа МОСТ — Нестандартные механики информационного сопровождения с использованием ООН-каналов для ХК "Торпедо"
Кампании
Лучшее использование новых медиа:
Игорная зона «Красная Поляна» — МЫ В ТЕЛЕГЕ
Лучшая интегрированная кампания:
Ruport — Сами живите в этих «Патриках»!
Лучшая социальная интегрированная кампания:
Громкие Рыбы — Борьба с думскроллингом
ACTIVATIONS
Promo
Лучшая промо-кампания:
19agency84 — MEGA URBAN FEST
CREON — Лента Онлайн - доставка, которая всегда рядом
BONO — Digital & Creative – Спецпроект для PARI в рамках киберспортивного чемпионата
Be Brand People — Фестиваль «Рыба-дичь». Уральский октоберфест
Брендинговое агентство COMPASS — Рекламная кампания «Всем светит манго»
Лучшая брендированная продукция:
Брендинговое агентство COMPASS — Круто быть ребенком!
Креативное агентство «Сделано Вместе» — Календарь настроений
EPSILON — THE ART OF EMOTIONS. Корпоративный не значит скучный
Игорная зона «Красная Поляна» — Премиальное парфюмированное мыло с ароматом денег
PR
Лучшая PR-кампания:
Игорная зона «Красная Поляна» — Открытый турнир по киберфутболу Cyber Fun Fest на самом большом экране в России
Игорная зона «Красная Поляна» — МЫ В ТЕЛЕГЕ
Игорная зона «Красная Поляна» — Свадьба Ольги Бузовой в «Казино Сочи»
Лучшая социальная PR-кампания:
SMM-агентство «Лайка» — Как за 1,5 года вырастить живую аудиторию социального интернет-проекта с нуля до 28 000 человек
2BR — До мурашек. Про ребят с синдромом Дауна
Р.И.М. — Чувашская биеннале современного искусства
Radar — Сказки на ночь
G Communications — Манифест новой женственности
Мероприятия
Лучшее массовое мероприятие:
Медиагруппа FM-Продакшн — Народный знак качества - премия для самых любимых в народе компаний
Коммуникационное агентство PROBac — Детский творческий фестиваль «Планета Детства» город Уфа
Лучшее деловое/корпоративное мероприятие:
Брендинговое агентство COMPASS — Легенды связи
Лучшее социальное мероприятие:
Р.И.М. — Чувашская биеннале современного искусства
Напомним, церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы станет завершением деловой программы Национального Рекламного Форума Регионы – главного события региональной медиакоммуникационной отрасли. Для гостей запланированы стратегические сессии, лекции, воркшопы и митапы с топ-экспертами.
Событие пройдет в Екатеринбурге 14 сентября на площадке «МВЦ Екатеринбург Экспо – МТС Live Hall».