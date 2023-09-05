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Уральский вуз попал в федеральный топ самых востребованных среди абитуриентов

Уральский вуз попал в федеральный топ самых востребованных среди абитуриентов
Иллюстрация: УрФУ

Уральский федеральный университет вошел в число наиболее востребованных абитуриентами вузов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Всего, по словам Дмитрия Чернышенко, российские вузы зачислили в этом году более 1,2 млн первокурсников. Из них более 13 тыс. поступили в УрФУ.

Мы уже зачислили 13 тыс. первокурсников, при этом по некоторым формам и видам обучения приемная кампания продолжается, а для иностранцев она продлится до конца года, — говорит ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — По состоянию на первый рабочий день сентября число зарегистрированных абитуриентов перевалило за 36 тыс., большинство из них подали документы дистанционно.

Дистанционная подача документов, преимущественно осуществляемая через сервис «Поступи онлайн» на Госуслугах, одна из особенностей приема в этом году, добавил Виктор Кокшаров. По его словам, УрФУ — лидер по числу контрольных цифр приема: вуз имеет самый большой объем бюджетных мест в стране.

Также в топ-5 популярных вузов среди абитуриентов вошли:

— Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС);

— Казанский федеральный университет (КФУ);

— НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ);

— Финансовый университет при правительстве.

Справка

 
УрФУ — один из ведущих вузов России, расположен в Екатеринбурге. Участник проекта по созданию кампусов мирового уровня — части национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Университет — участник государственной программы поддержки российских вузов «Приоритет-2030», выступает инициатором создания и выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы».
 

 

Автор: Гринина Ирина
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