Уральский вуз попал в федеральный топ самых востребованных среди абитуриентов

Уральский федеральный университет вошел в число наиболее востребованных абитуриентами вузов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Всего, по словам Дмитрия Чернышенко, российские вузы зачислили в этом году более 1,2 млн первокурсников. Из них более 13 тыс. поступили в УрФУ.

Мы уже зачислили 13 тыс. первокурсников, при этом по некоторым формам и видам обучения приемная кампания продолжается, а для иностранцев она продлится до конца года, — говорит ректор УрФУ Виктор Кокшаров. — По состоянию на первый рабочий день сентября число зарегистрированных абитуриентов перевалило за 36 тыс., большинство из них подали документы дистанционно.

Дистанционная подача документов, преимущественно осуществляемая через сервис «Поступи онлайн» на Госуслугах, одна из особенностей приема в этом году, добавил Виктор Кокшаров. По его словам, УрФУ — лидер по числу контрольных цифр приема: вуз имеет самый большой объем бюджетных мест в стране.

Также в топ-5 популярных вузов среди абитуриентов вошли:

— Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС);

— Казанский федеральный университет (КФУ);

— НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ);

— Финансовый университет при правительстве.