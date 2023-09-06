Подопечные Екатерининской Ассамблеи с патологиями конечностей взошли на вершину Арарата

В конце августа 2023 г. трое подростков с ограниченными физическими возможностями — подопечные БФ «Жизнь в Движении» и проекта СОСПП Екатерининская Ассамблея — совершили восхождение на Арарат.

Программа восхождения включала переход до базового лагеря на 3300 м, акклиматизационный выход в штурмовой лагерь на высоту 4200 м и штурм Арарата 5137 м.

В состав экспедиции вошли три девушки из Екатеринбурга:

Вероника Чудинович (17 лет, врожденная патология верхней конечности);

(17 лет, врожденная патология верхней конечности); Анастасия Мадьярова (18 лет, врожденная патология верхней конечности);

(18 лет, врожденная патология верхней конечности); Олеся Шергина (18 лет, врожденная патология верхних конечностей).

Мотиватором группы выбран 24-летний подопечный фонда с ампутацией обеих рук — Павел Трофимов (г. Москва), который в июле взошел на Эльбрус.

В два часа ночи подопечные в сопровождении опытных гидов вышли из штурмового лагеря. Ночной Арарат встретил группу морозом и пронизывающим ветром. Плохая видимость и усталость в ногах за время акклиматизационных выходов, высота и недостаток кислорода также сказывались на скорости подъема ребят. Группа двигалась медленно, но уверенно, несмотря на физические ограничения здоровья.

Около 9 утра Анастасия, Олеся и Павел стояли на вершине Арарата.

Оставалось 100 метров до вершины, сильная усталость в ногах от ходьбы, силы покидали, уже казалось ничего не получится, сердце сильно билось. Но я дошла, — делится впечатлениями подопечная фонда Олеся Шергина.

Экспедиция на Арарат организована в рамках проекта Фонда «Путь к вершинам» с целью физической реабилитации детей с ограничениями здоровья, патологиями верхних и нижних конечностей, — говорит директор Фонда «Жизнь в Движении» Мария Рафалович.

Лето 2023 года запомнится сразу двумя успешными восхождениями пятерых подопечных фонда «Жизнь в Движении», которые взошли на вершины Эльбруса и Арарата. Наши ребята еще раз продемонстрировали свои безграничные возможности и невероятную силу воли, — добавила она.

«Путь к вершинам» — это проект Фонда «Жизнь в Движении», направленный на социальную адаптацию детей с физическими ограничениями,​ но безграничными возможностями, целью которого является организация походов с участием подопечных Фонда, а также инклюзивных спортивных лагерей.

В состав сопровождающих участников экспедиции вошли Наталья Шагинян-Нидэм — соучредитель Фонда «Жизнь в Движении», Александр Колябин — ортопед, директор Детского Центра Протезирования «Хочу Ходить», Мария Доброхотова — педагог-психолог, Константин Ан — горный гид, Николай Кочнев — горный гид, мотиватор и Михаил Рябцев — горный гид, фото- и видеооператор.