Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.09
97,53
104,90
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Нас грабят. Цинично и открыто, по-бандитски». У Алексея Иванова украли «Сердце Пармы»

Алексей Иванов
Алексей Иванов. Иллюстрация: страница Юлии Зайцевой в ВК

Несколько уральских бизнесменов начали использовать название романа в коммерческих целях. Одна компания даже зарегистрировала соответствующий товарный знак. Продюсер писателя хочет обратиться в суд.

#НОВОСТИ

О том, что предприниматели, нарушая закон, используют название романа Алексея Иванова и даже регистрируют товарные знаки «Сердце пармы», сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева в посте в «ВКонтакте».

Она отмечает, что компания «Сереброника» запустила коллекцию ювелирных изделий под названием «Сердце Пармы» и «присвоила каждому украшению имена ивановских героев».

[«Сереброника»] провела презентацию в Москве, разместила свои украшения на крупных маркет-плейсах и в сети своих магазинов. По-тихому, без обращения к автору.

Более того, ее владельцам удалось зарегистрировать товарный знак «Сердце пармы».

Алкогольная компания «Амбер Пермалко» тоже подала заявку на регистрацию товарного знака «Сердце пармы» для выпуска алкогольной продукции.

Официальный дилер Toyota Verra запустил систему коммерческих туристических маршрутов «Сердце пармы» и «Чердынь — княгиня гор» (первое название ивановского романа) и повезла по ним туристов. Даже я в свою личную почту получила пару приглашений купить туры, — отмечает Юлия Зайцева.

Продюсер подчеркивает: авторы известных произведений не должны регистрировать их как товарный знак, чтобы оградить себя от посягательств. Регистрационная палата проверяет эти случаи при регистрации и отказывает. Но в случае с «Сереброникой» это не сработало.

Караул, друзья, нас грабят. В 2023 году, цинично и открыто, по-бандитски, — резюмирует она.

Юлия Зайцева хочет добиться максимальных штрафов и огласки, «чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения».

Читайте также на DK.RU:

Чердынь: древняя столица княжества и родина пермского звериного стиля

Алексей Иванов: «Вместо идеологии у нас сплошная конспирология»

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Выборы депутатов гордумы Екатеринбурга — уже в выходные. Кто все эти люди?Выборы депутатов гордумы Екатеринбурга — уже в выходные. Кто все эти люди?
  • «Вкусно — и...»: McDonald`s возвращается в Россию?«Вкусно — и...»: McDonald`s возвращается в Россию?
  • На развитие кластера «Большая Сысерть» потратят более 180 млрд руб.На развитие кластера «Большая Сысерть» потратят более 180 млрд руб.
  • Эрдоган напрасно летал в Сочи. Путин отказался подписывать документыЭрдоган напрасно летал в Сочи. Путин отказался подписывать документы
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.