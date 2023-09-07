«Нас грабят. Цинично и открыто, по-бандитски». У Алексея Иванова украли «Сердце Пармы»

Несколько уральских бизнесменов начали использовать название романа в коммерческих целях. Одна компания даже зарегистрировала соответствующий товарный знак. Продюсер писателя хочет обратиться в суд.

О том, что предприниматели, нарушая закон, используют название романа Алексея Иванова и даже регистрируют товарные знаки «Сердце пармы», сообщила продюсер писателя Юлия Зайцева в посте в «ВКонтакте».

Она отмечает, что компания «Сереброника» запустила коллекцию ювелирных изделий под названием «Сердце Пармы» и «присвоила каждому украшению имена ивановских героев».

[«Сереброника»] провела презентацию в Москве, разместила свои украшения на крупных маркет-плейсах и в сети своих магазинов. По-тихому, без обращения к автору.

Более того, ее владельцам удалось зарегистрировать товарный знак «Сердце пармы».

Алкогольная компания «Амбер Пермалко» тоже подала заявку на регистрацию товарного знака «Сердце пармы» для выпуска алкогольной продукции.

Официальный дилер Toyota Verra запустил систему коммерческих туристических маршрутов «Сердце пармы» и «Чердынь — княгиня гор» (первое название ивановского романа) и повезла по ним туристов. Даже я в свою личную почту получила пару приглашений купить туры, — отмечает Юлия Зайцева.

Продюсер подчеркивает: авторы известных произведений не должны регистрировать их как товарный знак, чтобы оградить себя от посягательств. Регистрационная палата проверяет эти случаи при регистрации и отказывает. Но в случае с «Сереброникой» это не сработало.

Караул, друзья, нас грабят. В 2023 году, цинично и открыто, по-бандитски, — резюмирует она.

Юлия Зайцева хочет добиться максимальных штрафов и огласки, «чтобы внушить крупному бизнесу, что интеллектуальная собственность требует защиты и уважения».

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