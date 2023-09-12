Рестораторы Москвы, Питера и Дубая соберутся на Евразийском ресторанном форуме

22 сентября в в Hyatt Regency Екатеринбург пройдет одно из главных событий Урала в сфере ресторанного бизнеса - Евразийский ресторанный форум.

Спикеры и темы выступлений Евразийского Ресторанного Форума:

— Екатерина Алехина, первая в России женщина шеф-повар с 2-я звездами Michelin расскажет об использовании локальных продуктов в ресторанном бизнесе.

— Денис Иванов, ресторатор, основатель сети ресторанов Дениса Иванова (СибирьСибирь, [KU:]Рамен Изакая Бар и др.) выступит с темой: «Эстетическая культура ресторанного бизнеса».

— Александр Долгов, основатель и владелец ЧебурекМи, Сеньор Денёр, диджитал-кофеен Yellow Door выступит с темой: «Масштабирование ресторанного бизнеса: создание франшизы»

— Станислав Колчин, коммерческий директор Masha and the Bear restaurant (Дубай) расскажет о том, как открыть ресторан в Дубае.

— Михаил Аракелов, бренд-шеф Carbonara, Grandbuffet, Ovo-izakay, Шави Ломи выступит с темой: «Успешная концепция ресторана как «ключ» к сердцу гостя».

— Евгения Левандовская, ресторатор, директор ресторанной компании LE Team (Gosti и др.) выступит с темой: «Бренд работодателя как эффективный инструмент в подборе персонала».

— Анна Кузнецова, операционный директор the Barbara, Breadway, TRIBU расскажет о том, как через финансовые показатели оценивать эффективность команды и сколько денег ресторану приносит сотрудник.

— Роман Сергеев, сомелье и сооснователь винного бара Био Шмио расскажет, как заработать на вине.

— Андрей Бова, шеф-повар ресторана «Барбори»с, участник и один из основателей проекта Аутентичная Уральская Кухня выступит с темой: «Гость, всегда прав…?»

— Константин Матвеев, владелец кофеен DUO, расскажет, как привлечь новых гостей в ресторан.

— Сергей Мирошников, бренд-шеф Kitchen, идеолог АУК поделится перспективами развития уральской кухни.

— Анастасия Стройкова, коммерческий директор «Атлас Девелопмент» расскажет о жилых экосистемах как возможности для развития ресторанного бизнеса.

— Марина Агафонова, эксперт-практик в ресторанном бизнесе с опытом 17 лет, автор курса «Ресторан - от идеи до прибыли» выступит с темой: «Инвестиции как инструмент масштабирования в ресторанном бизнесе».

— Алексей Русаков, директор, управление платформенные решения, департамента цифрового бизнеса, Банк ВТБ (ПАО) расскажет о трендах финтех сервисов для HoReCa и современных методах безналичных оплат, электронных чаевых и лояльности гостей

— Наталья Никонова, специалист по торговому маркетингу DANONE выступит с темой: «Готовить как в ресторане – легко!»

— Николай Лаптев, руководитель группы продуктовых исследований Дом.ру Бизнес расскажет о цифровых сервисах для ресторанного бизнеса.

Приобрести билет можно на официальном сайте форума e-r-f.ru.