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Опять в поле. Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в Новосибирской области

Опять в поле. Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт в Новосибирской области
Иллюстрация: РИА Новости

В 5:44 утра борт, который летел из Сочи в Омск, запросил экстренную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске, но не смог до него дотянуть и сел в поле. На борту находились 170 человек.

#УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ#ПРОИСШЕСТВИЯ#НОВОСТИ

Пассажирский самолет, следовавший в направлении Сочи-Омск, подал сигнал тревоги и совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, пишут РИА Новости

В ГУМЧС по региону сообщили, что борт Airbus-A320 принадлежал авиакомпании «Уральские авиалинии», на борту находились 170 человек, включая 159 пассажиров, среди которых 23 ребенка. Пострадавших нет.

В Росавиации добавили, что посадка была осуществлена в 5:44 мск около населенного пункта Каменка в 180 км от Новосибирска. Там уточнили, что площадка для экстренной посадки была подобрана с воздуха пилотами визуально.

В пресс-службе аэропорта Толмачево рассказали, что самолет запрашивал аварийную посадку в новосибирском аэропорту, но так и не долетел до него.

Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал ТАСС, что фюзеляж пассажирского самолета, экстренно приземлившегося в поле, не был разрушен, все пассажиры эвакуировались из него самостоятельно по трапам. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы:  

Самолет Сочи — Омск потерял гидросистему, совершил аварийную посадку в Новосибирской области, — рассказал он.  

На данный момент пассажиры смогли забрать багаж и направились в пункт временного размещения:  

Самолет в Убинском районе сел в поле, пострадавших нет. Для пассажиров подготовлен пункт временного размещения в местном доме культуры. На место направлены шесть автобусов, развернуты два пункта временного размещения, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний», добавляет ТАСС.

Напомним, что в августе 2019 г. борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Раменском районе Московской области из-за попадания птиц в двигатели, рассказывал DK.RU.

Автор: Екатерина Тарханова
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