«Ростелеком» оснастил новым сервисом «Сандуны Урал»

Оператор организовал для компании доступ в интернет и подключил IP-телевидение с возможностью конструктора рекламы.

Наши технологические отечественные разработки позволяют видеть высокий спрос на услугу IPTV за первое полугодие по сравнению с прошлым годом на территории Урала. Кроме того, мы можем выявлять новые потребности бизнеса, которые формируют свои прибыльные стратегии, исходя из сочетания целого ряда решений: умный дом, видеоигры и прочее. Все это позволяет привлекать новых клиентов и качественно работать с существующей базой. Сама услуга IPTV является интерактивной и цифровой. По качеству она опережает эфирное, кабельное и спутниковое ТВ. Сегодня спрос на каналы высокой четкости за счет стабильного высокоскоростного интернета очевиден, и мы прогнозируем ускорение роста рынка IPTV в ближайшем будущем, — говорит Александра Исхизова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале.

Благодаря созданной инфраструктуре банный комплекс «Сандуны Урал» получил возможность транслировать свой контент посетителям. Представители организации могут удаленно управлять 33 телевизорами и в любой момент менять контент на устройствах.

На сегодняшний день услугой «IP-телевидение» пользуются более 580 компаний Свердловской области. Это стало возможным благодаря широкому покрытию региона оптическими линиями связи и постоянной модернизации магистралей. С помощью интерактивного ТВ клиенты могут настраивать удобное расписание показа более 100 тематических каналов на разных телевизорах, а также использовать конструктор рекламы для загрузки и трансляции собственных роликов, — отмечает Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком».

Напомним, Сандуны — это банно-оздоровительный комплекс с новым зданием в Екатеринбурге. Оно выполнено в классическом стиле, гармонично вписывается в окружающую историческую застройку и является настоящим украшением, новой достопримечательностью города.

Нам было важно сохранить его целостность и при этом сделать помещение современным. Специалисты «Ростелекома» предложили использовать IP-телевидение без приставок. Это позволило не монтировать дополнительные провода и розетки в новом здании. Теперь благодаря созданной инфраструктуре мы можем рассказывать посетителям об актуальных акциях и предложениях, — говорит Антон Жуков, директор «Сандуны Урал».

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