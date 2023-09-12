Компания «Авито» вывела на рынок собственное ПО

Речь идет о платформе, которая способна многократно ускорить прохождение тестов в мобильной разработке. Создатель платформы считает, что эта разработка в первую очередь нужна для бизнеса.

На российском рынке появилось новое решение для автоматизированного тестирования мобильных приложений тест-раннер Emcee. Создатель платформы Авито Тех (входит в структуру компании Авито) до недавнего времени специализировался на инсорс-разработке и развитии самой платформы Авито, сообщает пресс-служба компании.

Тест-раннер Emcee был создан изначально для собственных нужд компании. Когда инструмент доказал свою эффективность и ускорил процесс прохождения автотестов Авито в 8 раз, было решено представить его для внешнего рынка. На разработку платформы ушло около 9 месяцев, а инвестиции, с учетом человеко-часов, закупки оборудования и прочего, составили порядка 13 млн руб. Стоимость разработки существенно ниже стоимости существующих аналогов за счет более оптимального решения с точки зрения эффективности и продуманности архитектуры.

В тестовом режиме решение уже используют онлайн-кинотеатр Иви, российский онлайн-сервис для организации путешествий Tutu.ru и международная финтех компания Space307.

Наше ПО создано, чтобы усиливать конкурентное преимущество бизнеса. Особенно это будет актуальным для тех организаций, которые активно развивают приложение и часто вносят в него доработки, или для компаний сферы заказной разработки, — отметил Алексей Шпирко, руководитель разработки кластера Mobile Авито.

Сейчас в Авито Тех есть еще несколько собственных решений, которые используются в разных участках инфраструктуры Авито. В перспективе возможен вывод некоторых из них на внешний рынок.

«Наша главная цель на этом этапе — контрибьюция в индустрию. Мы хотим проверить, как адаптировать разработки Авито для конечных технологических пользователей. И за счет монетизации оценить насколько такой продукт попадает в их ожидания. Поэтому для себя мы решили, что первоначальный важный рубеж по монетизации нашего продукта будет преодолен, когда он войдет в ТОП-5 решений для автоматизированного тестирования мобильных приложений, — рассказал Максим Сапронов, CTO Авито.

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В Apple, в отличие от многих других компаний, все, что касается рабочего процесса, — запретная тема, табу для обсуждения. Крупные компании не скрывают своей внутренней кухни, и часто можно найти материалы о разработке и тестировании ПО в тех же Google или Microsoft. Про тестирование в Apple нет не только книг, но также нет ни докладов на конференциях, ни каких бы то ни было интервью от членов команды Quality Assurance в Apple Inc. На вопросы журналистов о процессах Quality Assurance представители Apple отвечать отказываются.