Уралсиб запустил онлайн-сервис для подачи заявления на получение патента для ИП
Сервисом можно воспользоваться при оформлении нового патента, продлении действующего патента или регистрации ИП сразу на патентной системе налогообложения (ПСН).
Сервис позволяет подать заявление онлайн с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), а также скачать документы для самостоятельной подачи заявления в ФНС – как напрямую или через МФЦ. Функционал сервиса подскажет, какие виды деятельности доступны в выбранном регионе, и автоматически подгрузит реквизиты ИП, при их наличии.
Как воспользоваться сервисом:
- перейти по ссылке https://reg.uralsib.ru/patent-ip.do
- выберать вид деятельности, для которой необходимо получить патент, и регион
- заполнить необходимые поля
- ожидать ответ от ФНС в течении 5 рабочих дней.
Стоимость услуг:
- создание заявления на ПСН для самостоятельной подачи в ФНС — 690 рублей
- заявление и подача в налоговую онлайн — 1390 рублей.
Предприниматели смогут воспользоваться сервисом бесплатно до 17 сентября 2023 года включительно.
Справка
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 сентября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1343 банкомата и 284 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
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