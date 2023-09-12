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Уралсиб запустил онлайн-сервис для подачи заявления на получение патента для ИП

Уралсиб запустил онлайн-сервис для подачи заявления на получение патента для ИП
Иллюстрация: Уралсиб

Сервисом можно воспользоваться при оформлении нового патента, продлении действующего патента или регистрации ИП сразу на патентной системе налогообложения (ПСН).

#НОВОСТИ

Сервис позволяет подать заявление онлайн с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП), а также скачать документы для самостоятельной подачи заявления в ФНС – как напрямую или через МФЦ. Функционал сервиса подскажет, какие виды деятельности доступны в выбранном регионе, и автоматически подгрузит реквизиты ИП, при их наличии.

Как воспользоваться сервисом:

  • перейти по ссылке https://reg.uralsib.ru/patent-ip.do
  • выберать вид деятельности, для которой необходимо получить патент, и регион
  • заполнить необходимые поля
  • ожидать ответ от ФНС в течении 5 рабочих дней.

Стоимость услуг:

  • создание заявления на ПСН для самостоятельной подачи в ФНС — 690 рублей
  • заявление и подача в налоговую онлайн — 1390 рублей.

Предприниматели смогут воспользоваться сервисом бесплатно до 17 сентября 2023 года включительно.

Справка

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 сентября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1343 банкомата и 284 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.
 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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