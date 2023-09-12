Американский Pfizer требует 12,5 млрд руб. с российского фармпроизводителя

Компания из США настаивает, что российский производитель не имел права производить дженерик для лечения онкологических заболеваний, потому что у Pfizer был патент на действующее вещество.

Структуры Pfizer — ООО «Пфайзер Инновации», Sugen и Pharmacia & Upjohn — подали иск на 12,5 млрд руб. к банкротящемуся российскому фармпроизводителю «Натива», который в 2022 г. сменил название на «Спектр», пишет «Коммерсант».

Известно, что месяц назад суд удовлетворил ходатайство «Пфайзер Инновации» об истребовании у «Спектра» данных о продажах препарата сунитиниб-натив. Речь идет о дженерике для лечения онкологических заболеваний — сутент (Pfizer). «Натива» продавала этот препарат с 2017 г., хотя патент Pfizer на действующее вещество закончился только в 2022-м.

В 2019 г. суд удовлетворил встречный иск «Нативы» о выдаче принудительной лицензии на сунитиниб. Взамен российский фармпроизводитель обещал отчислять 10% доходов с продаж. В октябре 2022 г. Pfizer сумел оспорить это решение.

По данным Headway Company, в России дженерик, который производила «Натива», был лидером по продажам среди лекарств, содержащих сунитиниб, опережая самого Pfizer. В 2018–2022 гг. на госзакупках препарат от «Натива» приобрели на 8,12 млрд руб., а сутент от Pfizer — на 4,88 млрд руб. В рознице стоимость препаратов составляет от 15 тыс. руб. до 200 тыс. руб. в зависимости от дозировки.

По мнению старшего юриста коллегии адвокатов «Регионсервис» Станислава Соболева, если Pfizer докажет в суде, что «Натива» незаконно использовала запатентованное лекарство, то сможет истребовать взыскание убытков или двукратную стоимость правомерного использования патента.

Издание отмечает, что претензии к «Нативе» имеет и немецкий Bayer, который требует компенсацию в размере 400 млн руб. за нарушение исключительных прав на сорафениб. Фармпроизводитель «Натива» известен дженериками, компания выпускала лекарства, которые защищены патентом. В общей сложности иски к компании подали 15 производителей. Банкротство фармпроизводителя началось в марте 2023 г.

Напомним, что приостановка международными компаниями клинических исследований лекарственных препаратов в России серьезно осложнит доступ пациентов к препаратам нового поколения. Как рассказывал DK.RU, глобальные игроки рынка, в том числе Janssen, Novartis, Pfizer не проводят клинические исследования в России с весны 2022 г. Новых пациентов в испытания не набирают, а для того чтобы зарегистрировать препарат, необходимо, чтобы в стране были завершены его клинические исследования.

Между тем международные компании сейчас испытывают препараты, которые в ближайшие годы могут изменить подходы к лечению некоторых видов рака. Наиболее богатый портфель разработок у Johnson & Johnson, Roche, Pfizer, AstraZeneca.

Илья Ясный, руководитель научной экспертизы венчурного фонда Inbio Ventures, считает, что российские компании не смогут обеспечить рынок всеми аналогами международных препаратов. Создание простых веществ требует минимум трех-пяти лет, сложные биомолекулы требуют до десяти лет исследований, при этом нет никаких гарантий успеха.