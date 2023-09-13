Курорт «Шермонт» в Шерегеше стал победителем премии WOW Awards

В Москве состоялась двенадцатая церемония награждения премии «WOW Awards», на которой объявлены имена победителей за самые эффектные и эффективные творческие кейсы рынка недвижимости.

Премия каждый год собирает рекордное количество номинантов и считается Оскаром у специалистов рекламы и маркетинга в сфере недвижимости. Организатором мероприятия стала Ассоциация «REPA».

В этом году более 200 компаний приняли участие в конкурсе, где жюри их оценивало по 19 номинациям. Компания «УГМК-Застройщик» совместно с рекламным агентством «Штольцман и Кац» представили проект «Шермонт» — горнолыжный курорт в Шерегеше Кемеровской области. Девелопер рассказал, что в его лаконичном названии есть несколько смыслов. Во-первых, «Шер» — производное от названия курорта Шерегеш, а звучное «монт» — это отражение месторасположения всей инфраструктуры, а именно горы. Во-вторых, Шермонт созвучен с именем Шермона Поппена, изобретателя снерфера — прародителя современного сноуборда.

В номинации «Бренд проекта: коммерция» профессиональным жюри оценивались идеология, нейминг, идентичность, соответствие объекту и общее восприятие. По итогам лучшим брендом стал «Шермонт».

Успех проекта во многом связан с тесным взаимодействием и доверием команды «УГМК-Застройщик», — отмечает директор «Штольцман и Кац» Василий Рубан. — У нас было полное понимание всего проекта и, что самое главное, большая свобода для творчества, которую нам предоставили коллеги. Ограничения часто портят финальный продукт, а в случае с «Шермонтом» все прошло как по маслу. Понятное позиционирование, которое гармонично перерастает в нейминг и айдентику. Мы понимали, что это не среднестатистический проект, и надеялись на признание коллег по рынку, что, собственно, и получилось. Взять золото на WOW AWARDS — это показатель высокого уровня. Поэтому мы благодарны команде проекта, что поверили в нас и дали возможность создать такой уникальный и интересный проект.

Отметим, что девелопер активно участвует в развитии курорта на Кузбассе, который стал вторым по популярности горнолыжным курортом после Сочи. Сейчас возводится апарт-комплекс в стиле альпийского шале на 320 номеров. Рекреационный объект уже привлекает внимание не только отдыхающих, но и инвесторов. Апартаменты можно приобрести и передать в доверительное управление компании. Он станет первым в премиум-сегменте в Шерегеше. В этом году на старте строительство еще двух апарт-комплексов, что значительно увеличит количество номерного фонда на курорте. Рядом для удобства автомобилистов будет сооружен наземный паркинг на 212 машиномест.

Помимо этого, компания «УГМК-Застройщик» для развития туристического потенциала возводит ключевую инфраструктуру, которая станет привлекательной для путешественников в любое время года. Гостей курорта ожидают рестораны, фитнес-центры, детский клуб, а также роскошный термальный комплекс, где будут четыре бассейна под открытым небом, spa-центр, аквапарк, комплекс бань. Протяженность горнолыжных трасс увеличится вдвое и составит порядка 100 км.

В прошлом году проект развития курорта стал обладателем премии в области визуальных коммуникаций, архитектуры, строительства и дизайна «Best For Life Design Award». Авторитетное жюри признало его победителем в номинации «Лучший апарт-комплекс для жизни и инвестиций».

Компания обладает знаниями и энергией, чтобы превратить Шерегеш в одну из главных туристических жемчужин Сибири. Мы применяем весь свой накопленный опыт и компетенции, которые позволят по-новому оценить преимущества отдыха в нашей стране и получить даже самому искушенному путешественнику наивысший уровень комфорта, — отмечает генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Напомним, проект спортивно-туристического комплекса Шерегеш является крупнейшим в России по объему инвестиций и территории строительства, его площадь занимает 427 гектаров.

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