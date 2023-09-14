В Екатеринбурге появится новый завод и откроется первая школа под управлением бизнеса

Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» выходит на новые строительные площадки, впервые в регионе берет в управление школу и наращивает производственные мощности.

Об этом в эксклюзивном интервью DK.RU рассказал глава компании Валерий Ананьев.

Валерий Михайлович, накануне «Атомстройкомплекс» объявил о старте строительства нового завода по выпуску твинблоков. Расскажите, как удалось воплотить эту идею в жизнь в условиях санкций и ограничения поставок оборудования?

— Мы планировали начать работы еще в прошлом году, получили разрешение на строительство. Однако ввиду ограничений поставок проект пришлось переделывать: поменяли поставщиков — часть оборудования отечественного производства, а часть везем из Китая и Турции. Производство будет максимально автоматизированным и экологичным: в качестве сырья мы традиционно применяем золу уноса Рефтинской ГРЭС. Для нашего предприятия это будет уже третий завод по выпуску изделий из автоклавного газобетона под маркой «Теплит». Твинблоки — один из самых популярных материалов для строительства загородного жилья, подавляющее большинство застройщиков региона применяет их для кладки наружных стен в многоэтажных домах. Преимущество твинблоков — в их высоких теплоизоляционных свойствах, хорошей геометрии, а также малом весе, что делает их удобными в работе и транспортировке.

Фото: новый завод по выпуску изделий из автоклавного газобетона под маркой «Теплит»

Два завода «Атома» выпускали порядка 600-700 тыс. кубометров твинблоков, плановая мощность третьего завода — 400 кубометров. Действительно ли спрос на материал настолько велик, что позволит более чем на треть увеличить объем отгрузок?

— Спрос на нашу продукцию действительно высокий. Благодаря новому заводу мы сможем полностью закрыть потребности Свердловской области, увеличить отгрузку в соседние регионы, а также выйти на новые рынки сбыта — в Пермский край, Удмуртию, Башкирию, Татарстан, Казахстан. Сейчас «Теплит» входит в тройку крупнейших производителей автоклавного газобетона в России, а после старта третьего завода прочно обоснуется на втором месте. Нужно понимать, что перед строительной отраслью ставят серьезные задачи — это и обновление жилого фонда, и строительство объектов инфраструктуры. Развивая собственное производство, мы обеспечиваем себя ресурсами для эффективной работы.

Планируете ли вы увеличивать объемы собственного строительства? Как меняются ваши планы в связи с изменением ключевой ставки, перспективой отмены льготной ипотеки, валютными колебаниями?

— Постоянная смена внешних условий, к сожалению, стала частью повседневности. Это действительно осложняет планирование — но уж точно не отменяет течения жизни. Что бы ни происходило в мире, люди по-прежнему хотят улучшать собственные условия проживания, обеспечивать жильем свои детей и внуков — а значит, у строителей есть работа.

Мы продолжаем расширять пул локаций и наращивать объем предложения. В этом деловом сезоне заходим на новые строительные площадки: открыли продажи нового дома на правом берегу Исети на Уктусе, а также на Химмаше, где накоплен колоссальный запрос на современное жилье. Еще три абсолютно новые для нас локации рассчитываем анонсировать и начать готовить под застройку до конца календарного года.

Фото: проект «Атомстройкомплекса» на Химмаше

Многие эксперты высказывают сомнения по поводу способности свердловского рынка поглотить столь значительный объем возводимого жилья. Что, по вашему мнению, может способствовать сохранению платежеспособного спроса?

— Доступность жилья — это не только стоимость за квадратный метр, но и порядок расчетов. Льготная ипотека, безусловно, является мощным драйвером рынка. Однако мы на протяжении многих лет делаем ставку на собственные программы — в первую очередь это рассрочка до ввода дома, которая позволяет покупателям отсрочить окончательный расчет и оформление ипотеки на период, пока новый дом строится.

Второй важный момент: мы стремимся закладывать в продукт такие решения и возможности, чтобы новоселы смогли оптимизировать временные и финансовые расходы уже после переезда. Для этого размещаем на сайте готовые дизайн-проекты типовых квартир, предлагаем квартиры не только с чистовой отделкой, но и с полной меблировкой. Наши клиенты могут воспользоваться скидками и бонусами на сотни повседневных товаров и услуг, которые доступны всем жителям домов от «Атомстройкомплекса» по программе «АСК Бонус».

Однако важнейшее условие спроса — это качество жилья, его комфорт. И здесь речь идет уже не только и не сколько о самих квартирах, организации придомовой территории, но и о том, что окружает новые дома: есть ли рядом с ними дороги, общественный транспорт, школы, садики, больницы, возможности для качественного отдыха, эффективной работы, быстрого решения повседневных бытовых вопросов.

Год назад вы инициировали строительство первой в Екатеринбурге школы в рамках государственно-частного партнерства. Как продвигается работа над объектом? Можно ли уже оценить эффективность этого механизма финансирования, перспективы тиражирования проектов ГЧП в сфере образования?

— Мы завершим строительство школы № 41 к концу этого года, а после по условиям концессии еще несколько лет будем эксплуатировать здание. Уже создали новую эксплуатирующую организацию, которая возьмет в управление школу.

Фото: школа № 41, которая строится в рамках ГЧП, будет готова к концу года

Ее специалисты имеют большой опыт управления современными жилыми домами, реализации сервисных функций для резидентов. Сейчас есть разрыв между качеством оснащения современных школ и возможностями по их эксплуатации. В отсутствии необходимых специалистов и компетенций многие инженерные системы в школах просто не эксплуатируются. Наша задача — выработать эффективный подход к управлению школами, который можно будет тиражировать. Второй школой, которую мы возьмем в управление, станет школа на 1500 мест на ул. Советской — ее строительство в рамках ГЧП стартовало в этом году.

Нужно отметить, что вопрос по строительству школ в Екатеринбурге решается профессионально и эффективно. Так много школ, как сегодня, мы не строили никогда прежде — к концу года будет завершено строительство Губернаторского лицея, в активной фазе строительства пятиэтажная школа в Академическом, еще несколько объектов проектируется. Все современные школы — очень высокого уровня, оснащаются передовым оборудованием и способны быть площадками не только для школьных, но и для районных мероприятий.

Фото: Губернаторский лицей

Актовый зал в любой современной школе по вместимости и оснащению сопоставим с городскими театрами, стадионы и спортивные залы соответствуют высоким спортивным стандартам, пищеблоки оснащают оборудованием ресторанного уровня. Фактически это уже не школы, а социокультурные районные центры с широким функционалом.

Можно сказать, что тренд на создание многофункциональных пространств набирает обороты? Ведь возможность реализации различных сценариев сегодня предусматривается и в жилых домах, и даже в квартирах, и в объектах социальной инфраструктуры.

— Абсолютно верно. Закладывая в объекты дополнительные решения и функции, мы делаем их полезными большему числу горожан. Например, при строительстве такого исключительного, технически сложного объекта как Дворец водных видов спорта, особое внимание было уделено режиму наследия: чтобы пользоваться объектом и всеми его преимуществами могли не только профессиональные спортсмены, но и обычные граждане. Надеюсь, как можно больше свердловчан сможет посещать ДВВС и наслаждаться качеством воды в бассейнах, чистым воздухом, комфортными раздевалками и душевыми, удобной навигацией. Такие проекты соответствуют ценностям нашей компании: мы продвигаем активный, здоровый образ жизни внутри коллектива, и сами строим объекты, которые будут привлекать в спорт горожан.

Помимо возведения крупных инфраструктурных объектов, ваша компания участвует в создании памятников, арт-объектов, благоустройстве улиц. Оправдывают ли себя вложения в эти проекты? Ведь гораздо выгоднее сосредоточить свое внимание на строительстве коммерческого жилья, офисов?

— В краткосрочной перспективе, конечно, выгоднее построить и продать дом, чем браться за благоустройство улицы или культурный проект. Нашей компании скоро исполнится 30 лет, все эти годы мы работаем в Екатеринбурге и не планируем из него уходить. Поэтому нам важно комплексно развивать город, делать так, чтобы он был интересным для жителей, чтобы видя в нем активную деловую и культурную жизнь, в город направляли инвестиции федеральные и зарубежные игроки. С этой целью мы выступаем в роли подрядчика по строительству и ремонту объектов инфраструктуры, с этой же целью поддерживаем социальные и культурные проекты. В этом году таких проектов особенно много, ведь год — юбилейный для города. Мы с искренней радостью поучаствовали в создании и открытии в Историческом сквере памятника Петру I и Екатерине I. Охотно откликнулись на предложение художников, взявшихся обновить рисунки в подземном переходе на Плотинке, и выполнили в нем ремонт. Для нас это особенный объект — ведь 25 лет назад, к 275-летнему юбилею Екатеринбурга, наша компания этот переход построила.

Фото: открытие подземного перехода на Плотинке в 1998 году (фото из архива компании «Атомстройкомплекс»)

Хотя сейчас мало кто из горожан помнит, что когда-то перехода не было, и перейти проспект Ленина можно было только по верху, по светофору.

Фото: коллектив компании «Атомстройкомлекс» принял участие в изготовлении и установке памятника Петру I и Екатерине I

Вы лично и ваша компания активно поддерживаете современное искусство — молодых художников, музыкантов. Основали свою арт-программу «ЧО», ежегодно поддерживаете Уральскую ночь музыки, проект «Лето на заводе» в Сысерти. Современное искусство сегодня более выгодно для бренда территории, чем классическое?

— Нет необходимости делать выбор между классическим искусством и современным. Преемственность важна в любом деле — и в строительстве, и в культуре. Как раз об этом, кстати, мы недавно сделали экспозицию на стендах рядом с Главпочтамтом — она рассказывает о том, как развивалось уличное искусство в городе с советских времен по сегодняшний день.

Фото: экспозиция на стендах рядом с Главпочтамтом

Помимо поддержки современного искусства, мы реконструировали и построили несколько городских театров — Камерный, Щелкунчик, ТЮЗ, Театр Эстрады; здание для культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», репетиционный корпус Свердловской государственной филармонии. На первый взгляд все это — нематериальное, духовное богатство, однако именно оно свидетельствует об экономическом благополучии и потенциале региона. Не каждый регион может позволить себе симфонический оркестр — это дорогое удовольствие. В Свердловской области симфонический оркестр — один из лучших в стране, и он, наравне с хорошими школами и спортивными объектами, передовыми заводами, современными домами и парками, является неотъемлемой частью бренда Свердловской области, показателем ее высокого развития. Поэтому, вкладывая свои ресурсы в социальные проекты, мы в конечном итоге способствуем росту благосостояния региона и его жителей.