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Банк Уралсиб запустил сервис проверки клиентских операций в онлайн-банке для бизнеса

Банк Уралсиб запустил сервис проверки клиентских операций в онлайн-банке для бизнеса
Иллюстрация: freepik.com

Пользователям интернет-банка для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн теперь доступен «Белый бизнес»* — сервис превентивной оценки клиентских операций на соответствие нормам 115-ФЗ.

#НОВОСТИ

Сервис показывает рейтинг надежности компании и зоны риска в работе, а также подсказывает, как этих рисков избежать и заранее предупреждает о риске возможной блокировки интернет-банка.

Сервис постоянно анализирует операции и формирует рейтинг безопасности (счета в целом и каждого платежа в отдельности) по следующим параметрам:

  • назначение платежей
  • движение средств по счету
  • объем уплачиваемых налогов
  • влияние контрагентов на репутацию бизнеса.

Для оценки рисков банк опирается на все соответствующие законы, указания и требования ЦБ РФ. Сервис позволяет клиентам взглянуть на свой бизнес глазами банка и снизить вероятность деловых и финансовых потерь.

Более подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* Предоставляется совместно с онлайн комплаенс сервисом FinCheck, правообладатель ПО – ООО «Рокитмен», ИНН 6670295181.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Гринина Ирина
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