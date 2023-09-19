В Екатеринбурге появилась новая точка притяжения — для тех, кто ценит время и комфорт

Новый микрорайон насыщен развлекательной, игровой, образовательной и медицинской инфраструктурой. А до центра города — буквально 10 минут на автомобиле.

Жилой Комплекс «Миллениум» — это красивый современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в тихом центре, на пересечении улиц Ясная-Шаумяна. До центра города 10 минут на автомобиле. До станции метро «Чкаловская» — 20 минут пешком. Рядом с кварталом расположен парк им. 50-летия ВЛКСМ, а также школа олимпийского резерва, несколько гимназий, лицей, детские сады и городская больница. Квартал расположен в сосредоточении культурной и бизнес-инфраструктуры города, он предлагает комфортную жизнь людям, которые ценят свое время.

Многоэтажные корпуса образуют закрытое пространство. Часть корпусов стоит на едином стилобате, архитектурное решение напоминает римский Колизей.

Дома ЖК «Миллениум» — до 25 этажей. Благодаря архитектуре естественный свет беспрепятственно попадает в квартиры и дворы.

ЖК «Миллениум» предлагает несколько вариантов жилья: от уютных квартир-студий до комфортных 2- и 3-комнатных квартир.

Наши архитекторы и дизайнеры разработали планировки по законам эргономики: коридоры не «съедают» жилое пространство, спальни расположены в наиболее подходящих местах, а широкоформатные окна дают максимум солнечного света. Пространства оформлены так, чтобы приносить максимум пользы. Такой подход оставляет простор для фантазии и дает возможность «настроить» квартиру под себя. Монолитная технология строительства позволяет предложить покупателям квартиры улучшенной планировки с широкими оконными проемами и большой кухней. Для тех, кто живет в ногу со временем и думает о будущем, — рассказывают в ЖК.

Входные группы сделаны без порогов и ступеней, чтобы людям было удобно заходить с коляской, велосипедом или завезти стройматериалы и мебель на специальной тележке. Со стороны двора у подъездов обустроены велопарковки, так что детям не придется поднимать велосипеды в квартиру после каждой прогулки.

В парке тихо и уютно: здесь много зелени, нет машин. В таком дворе приятно отдохнуть после работы или зарядиться энергией перед новым днем, погулять с детьми, поболтать с соседями, почитать в тени деревьев или позаниматься йогой. Круглый год дворы-парки выглядят свежими и опрятными: здесь растут цветы, яблони и вишни:

Мы создали новое место притяжения — микрорайон, насыщенный развлекательной, игровой, образовательной и медицинской инфраструктурой.

Купить квартиру мечты — это просто! Вы можете просто оставить заявку, и менеджеры девелоперской компании «Практика» оперативно свяжутся с вами.

Сегодня компания «Практика» в Екатеринбурге реализует 6 проектов: жилой квартал «На Шефской», ЖК «М1 – дом на Исети», ЖК «H2O», ЖК «Темп» и ЖК «К-3».

Реклама

ЖК Миллениум: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «Корпорация «Ваш Дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214-ФЗ. Реклама. Не оферта. Подробности на сайте millenium-ekb.ru