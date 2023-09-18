Предприниматели смогут взять колесную технику в лизинг с выгодой до 25%

Льготная программа Минпромторга России распространяется на легковые, коммерческие и грузовые автомобили российского производства. Теперь по этой программе работает и ГК Альфа-Лизинг.

Уральские предприниматели могут приобрести в лизинг автомобили со скидкой до 25%. Предложение доступно в рамках программы льготного лизинга колесной техники от Минпромторга России, по которой начала работать ГК Альфа-Лизинг.

Как рассказали в пресс-службе компании, в случае приобретения легковых, коммерческих и грузовых автомобилей российского производства марок LADA, ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ, УРАЛ, а также Haval можно претендовать на скидку в 10% от стоимости автомобиля. Размер максимальной выгоды — не более 500 тыс. руб. на одно транспортное средство.

В случае приобретения электромобилей EVM PRO, Evolute, Москвич 3е скидка составит 25%. Размер максимальной выгоды при приобретении одного автомобиля — не более 625 тыс. руб.

Получить скидку по программе можно при оформлении договора лизинга на срок от 13 мес. и авансом от 10% до 49% с учетом субсидии. Оформить договор можно в личном кабинете клиента или оставив заявку на сайте.

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