Первый региональный фестиваль рекламы «1Й» объявил победителей

Профессиональный конкурс креативной рекламы представил результаты второго сезона. В 2023 году участники завоевали Гран-При, 7 золотых наград, 18 серебряных и 23 бронзовых.

В 2023 году лидеры конкурса выбраны в более 40 номинациях, от digital и дизайна до промо-кампаний и наружной рекламы. Титулов победителей и призеров были удостоены 26 амбициозных команд, которые задают новый уровень работы в рекламной индустрии. Обладатели золотых наград и Гран-при получат возможность бесплатно принять участие в Московском международном фестивале рекламы Red Apple.

По итогам голосования жюри фестиваля также дали общую оценку поданным в этом сезоне работам. Эксперты оценили уровень представленных кейсов и отметили важные изменения в рекламных проектах, созданных региональными агентствами или для региональных брендов.

Александр Алексеев, председатель категории CREATIVE и президент клуба арт-директоров России, отметил, что работы можно поделить на две части: интересные претенденты, у которых высокие шансы на победу в любых, не только региональных, конкурсах. И крепкие, профессиональные работы, но без изюминки — «нефестивальные».

«Откровенно слабых и низкопрофессиональных работ не замечено, что отрадно», — добавил эксперт.

Среди важных изменений Александр выделил безусловный рост профессионального качества в целом без потери своеобычности, локальной уникальности в частности.

«Именно такие работы мы и наградили в этом году», — считает Александр Алексеев.

CREATIVE

Гран-при фестиваля

Ruport — Сами живите в этих «Патриках»!

(Кампании, Лучшая интегрированная кампания)

Золото

Штольцман и Кац — Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра «THEATRUM»

(Дизайн, Лучший коммуникационный дизайн)

Серебро

Ruport — Сами живите в этих «Патриках»!

(Видео, Лучшее рекламное видео)

Громкие Рыбы — Пищевая сода — Ода бедности

(Видео, Лучшее рекламное видео)

Громкие Рыбы — Пищевая сода — Ода бедности

(Видео, Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов)

Dotorg branding & digital — Психодрама`XX

(Дизайн, Лучший коммуникационный дизайн)

Radar — Baltadan: брутальность и азиатский колорит в брендинге консервов для рынка Средней Азии

(Дизайн, Лучший дизайн упаковки)

Commersart — UNATUNA

(Дизайн, Лучший дизайн упаковки)

Штольцман и Кац — Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра «THEATRUM»

(Дизайн, Лучший фирменный стиль для компании)

Бронза

Ruvision — Вирусное видео компании «Хорошая погода»

(Видео, Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов)

Ruvision — Промо сезона хоккейного клуба «Трактор» 2022/2023

(Видео, Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов)

Штольцман и Кац — Ребрендинг сети магазинов зоотоваров «Заповедник»

(Дизайн, Лучший коммуникационный дизайн)

Radar — Дизайн-система упаковки для линейки профессиональной косметики ВкусВилл

(Дизайн, Лучший дизайн упаковки)

DDC Group — Приблуды

(Дизайн, Лучший дизайн упаковки)

Commersart — Honey Way

(Дизайн, Лучший дизайн упаковки)

Брендинг студия Адекватные Люди — ANTIBRANDY

(Дизайн, Лучший дизайн упаковки)

Dotorg branding & digital — Брендинг производственной компании Macol

(Дизайн, Лучший фирменный стиль для компании)

Штольцман и Кац — Ребрендинг сети магазинов зоотоваров «Заповедник»

(Дизайн, Лучший фирменный стиль для компании)

Штольцман и Кац — Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра «THEATRUM»

(Дизайн, Лучший логотип)

Рекламная группа МОСТ — Нестандартные механики информационного сопровождения с использованием ООН-каналов для ХК «Торпедо»

(Наружная реклама, Лучшая наружная реклама)

Игорная зона «Красная Поляна» — МЫ В ТЕЛЕГЕ

(Кампании, Лучшее использование новых медиа)

Громкие Рыбы — Борьба с думскроллингом

(Кампании, Лучшая социальная интегрированная кампания)

По мнению Алексея Парфуна, председателя категории DIGITAL, вице-президента АКАР и CEO Agenda Media Group, уровень работ растёт, а конкретно на фестивале они были очень «крепкими». Алексей отмечает, что удивили даже те города-участники, от которых объективно никто ничего не ожидал.

«Крутые работы и классные агентства доказали обратное. Я считаю, что это знак — региональный рынок растёт», — комментирует эксперт.

Алексей Парфун также выявил «набирающую ход» тенденцию:

«Уровень качества кейсов выравнивается между столицей и периферией. Очень много федеральных брендов начали работать с региональными агентствами. Это очень важный и положительный тренд».

DIGITAL

Золото

Громкие Рыбы — Пищевая сода — Ода бедности

(Digital–инструменты, Лучшее онлайн-видео)

SMM-агентство «Лайка» — Как за 1,5 года вырастить живую аудиторию социального интернет-проекта с нуля до 28 000 человек

(Digital–кампании, Лучшая социальная digital-кампания)

Громкие Рыбы — Проект Красный

(Digital–кампании, Лучшая социальная digital-кампания)

Серебро

Punks — Сайт Jaws Brewery

(Digital–инструменты, Лучший веб-сайт)

Boson Group — Huntica - первый сервис виртуальных собеседований с человеческим лицом

(Digital–инструменты, Лучшее использование инновационных креативных технологий)

Cейлз-хаус «Газпром-Медиа» — Streaming Ads — видеореклама в стриминге телеканалов в digital-среде

(Digital–инструменты, Лучшее использование инновационных креативных технологий)

Коммуникационное агентство «Менделеев» — Продвижение бренда Тюменской области Visit Tyumen

(Digital–кампании, Лучшая digital-кампания)

«Ишь, Миш!», контент-бюро — Кошачий tone of voice жилого комплекса

(Digital–кампании, Лучшая SMM кампания)

Бронза

Коммуникационное агентство «Менделеев» — Ролик «Космическое путешествие в Тюменскую область»

(Digital–инструменты, Лучшее онлайн-видео)

ТАСС — «Алтайский край. Все настоящее!»

(Digital–инструменты, Лучшая нативная реклама)

Radar — Удовольствие в мире ограничений: продвижение бренда секс-игрушек Nolimits

(Digital–кампании, Лучшая SMM кампания)

«Ишь, Миш!», контент-бюро — Как мы оказались непростым клиентом для самих себя

(Digital–кампании, Лучшая SMM кампания)

Чойс — «Социально одобряемый суицид»: когда зависимость близкого становится не только его проблемой

(Digital–инструменты, Лучшая социальная digital-кампания)

ACTIVATIONS

Золото

Р.И.М. — «Чувашская биеннале современного искусства»

(Мероприятия, Лучшее социальное мероприятие)

Видеокейсы победителей 2023 — Яндекс Диск (yandex.ru)



Брендинговое агентство «COMPASS» — «Рекламная кампания «Всем светит манго»»

Promo, Лучшая промо-кампания

Видеокейсы победителей 2023 — Яндекс Диск (yandex.ru)

G Communications — «Манифест новой женственности»

PR, Лучшая социальная PR-кампания

Видеокейсы победителей 2023 — Яндекс Диск (yandex.ru)

Серебро

Коммуникационное агентство «PROBaс» — «Детский творческий фестиваль «Планета Детства» город Уфа»

(Мероприятия, Лучшее массовое мероприятие)



Брендинговое агентство «COMPASS» — «Легенды связи»

(Мероприятия, Лучшее деловое/корпоративное мероприятие)

Be Brand People — «Фестиваль «Рыба-дичь». Уральский октоберфест»

(Promo, Лучшая промо-кампания)



EPSILON — «THE ART OF EMOTIONS. Корпоративный не значит скучный»

(Promo, Лучшая брендированная продукция)

Игорная зона «Красная Поляна» — «Премиальное парфюмированное мыло с ароматом денег»

(Promo, Лучшая брендированная продукция)

Radar — «Сказки на ночь

(PR, Лучшая социальная PR-кампания)

Бронза

Медиагруппа «FM-Продакшн» — «Народный знак качества - премия для самых любимых в народе компаний»

(Мероприятия, Лучшее массовое мероприятие)



Игорная зона «Красная Поляна» — «Открытый турнир по киберфутболу Cyber Fun Fest на самом большом экране в России»

(PR, Лучшая PR-кампания)

Игорная зона «Красная Поляна» — «МЫ В ТЕЛЕГЕ»

(PR, Лучшая PR-кампания)

Игорная зона «Красная Поляна» — «Свадьба Ольги Бузовой в «Казино Сочи»

(PR, Лучшая PR-кампания)



Р.И.М. — «Чувашская биеннале современного искусства»

(PR, Лучшая социальная PR-кампания)



Все победители и призеры конкурса представлены на официальном сайте Первого регионального фестиваля рекламы.