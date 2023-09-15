Первый региональный фестиваль рекламы «1Й» объявил победителей
Профессиональный конкурс креативной рекламы представил результаты второго сезона. В 2023 году участники завоевали Гран-При, 7 золотых наград, 18 серебряных и 23 бронзовых.
В 2023 году лидеры конкурса выбраны в более 40 номинациях, от digital и дизайна до промо-кампаний и наружной рекламы. Титулов победителей и призеров были удостоены 26 амбициозных команд, которые задают новый уровень работы в рекламной индустрии. Обладатели золотых наград и Гран-при получат возможность бесплатно принять участие в Московском международном фестивале рекламы Red Apple.
По итогам голосования жюри фестиваля также дали общую оценку поданным в этом сезоне работам. Эксперты оценили уровень представленных кейсов и отметили важные изменения в рекламных проектах, созданных региональными агентствами или для региональных брендов.
Александр Алексеев, председатель категории CREATIVE и президент клуба арт-директоров России, отметил, что работы можно поделить на две части: интересные претенденты, у которых высокие шансы на победу в любых, не только региональных, конкурсах. И крепкие, профессиональные работы, но без изюминки — «нефестивальные».
«Откровенно слабых и низкопрофессиональных работ не замечено, что отрадно», — добавил эксперт.
Среди важных изменений Александр выделил безусловный рост профессионального качества в целом без потери своеобычности, локальной уникальности в частности.
«Именно такие работы мы и наградили в этом году», — считает Александр Алексеев.
CREATIVE
Гран-при фестиваля
Ruport — Сами живите в этих «Патриках»!
(Кампании, Лучшая интегрированная кампания)
Золото
Штольцман и Кац — Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра «THEATRUM»
(Дизайн, Лучший коммуникационный дизайн)
Серебро
Ruport — Сами живите в этих «Патриках»!
(Видео, Лучшее рекламное видео)
Громкие Рыбы — Пищевая сода — Ода бедности
(Видео, Лучшее рекламное видео)
Громкие Рыбы — Пищевая сода — Ода бедности
(Видео, Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов)
Dotorg branding & digital — Психодрама`XX
(Дизайн, Лучший коммуникационный дизайн)
Radar — Baltadan: брутальность и азиатский колорит в брендинге консервов для рынка Средней Азии
(Дизайн, Лучший дизайн упаковки)
Commersart — UNATUNA
(Дизайн, Лучший дизайн упаковки)
Штольцман и Кац — Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра «THEATRUM»
(Дизайн, Лучший фирменный стиль для компании)
Бронза
Ruvision — Вирусное видео компании «Хорошая погода»
(Видео, Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов)
Ruvision — Промо сезона хоккейного клуба «Трактор» 2022/2023
(Видео, Лучшие визуальные решения и саунд-дизайн рекламных роликов)
Штольцман и Кац — Ребрендинг сети магазинов зоотоваров «Заповедник»
(Дизайн, Лучший коммуникационный дизайн)
Radar — Дизайн-система упаковки для линейки профессиональной косметики ВкусВилл
(Дизайн, Лучший дизайн упаковки)
DDC Group — Приблуды
(Дизайн, Лучший дизайн упаковки)
Commersart — Honey Way
(Дизайн, Лучший дизайн упаковки)
Брендинг студия Адекватные Люди — ANTIBRANDY
(Дизайн, Лучший дизайн упаковки)
Dotorg branding & digital — Брендинг производственной компании Macol
(Дизайн, Лучший фирменный стиль для компании)
Штольцман и Кац — Ребрендинг сети магазинов зоотоваров «Заповедник»
(Дизайн, Лучший фирменный стиль для компании)
Штольцман и Кац — Разработка позиционирования и айдентики для частного универсального театра «THEATRUM»
(Дизайн, Лучший логотип)
Рекламная группа МОСТ — Нестандартные механики информационного сопровождения с использованием ООН-каналов для ХК «Торпедо»
(Наружная реклама, Лучшая наружная реклама)
Игорная зона «Красная Поляна» — МЫ В ТЕЛЕГЕ
(Кампании, Лучшее использование новых медиа)
Громкие Рыбы — Борьба с думскроллингом
(Кампании, Лучшая социальная интегрированная кампания)
По мнению Алексея Парфуна, председателя категории DIGITAL, вице-президента АКАР и CEO Agenda Media Group, уровень работ растёт, а конкретно на фестивале они были очень «крепкими». Алексей отмечает, что удивили даже те города-участники, от которых объективно никто ничего не ожидал.
«Крутые работы и классные агентства доказали обратное. Я считаю, что это знак — региональный рынок растёт», — комментирует эксперт.
Алексей Парфун также выявил «набирающую ход» тенденцию:
«Уровень качества кейсов выравнивается между столицей и периферией. Очень много федеральных брендов начали работать с региональными агентствами. Это очень важный и положительный тренд».
DIGITAL
Золото
Громкие Рыбы — Пищевая сода — Ода бедности
(Digital–инструменты, Лучшее онлайн-видео)
SMM-агентство «Лайка» — Как за 1,5 года вырастить живую аудиторию социального интернет-проекта с нуля до 28 000 человек
(Digital–кампании, Лучшая социальная digital-кампания)
Громкие Рыбы — Проект Красный
(Digital–кампании, Лучшая социальная digital-кампания)
Серебро
Punks — Сайт Jaws Brewery
(Digital–инструменты, Лучший веб-сайт)
Boson Group — Huntica - первый сервис виртуальных собеседований с человеческим лицом
(Digital–инструменты, Лучшее использование инновационных креативных технологий)
Cейлз-хаус «Газпром-Медиа» — Streaming Ads — видеореклама в стриминге телеканалов в digital-среде
(Digital–инструменты, Лучшее использование инновационных креативных технологий)
Коммуникационное агентство «Менделеев» — Продвижение бренда Тюменской области Visit Tyumen
(Digital–кампании, Лучшая digital-кампания)
«Ишь, Миш!», контент-бюро — Кошачий tone of voice жилого комплекса
(Digital–кампании, Лучшая SMM кампания)
Бронза
Коммуникационное агентство «Менделеев» — Ролик «Космическое путешествие в Тюменскую область»
(Digital–инструменты, Лучшее онлайн-видео)
ТАСС — «Алтайский край. Все настоящее!»
(Digital–инструменты, Лучшая нативная реклама)
Radar — Удовольствие в мире ограничений: продвижение бренда секс-игрушек Nolimits
(Digital–кампании, Лучшая SMM кампания)
«Ишь, Миш!», контент-бюро — Как мы оказались непростым клиентом для самих себя
(Digital–кампании, Лучшая SMM кампания)
Чойс — «Социально одобряемый суицид»: когда зависимость близкого становится не только его проблемой
(Digital–инструменты, Лучшая социальная digital-кампания)
ACTIVATIONS
Золото
Р.И.М. — «Чувашская биеннале современного искусства»
(Мероприятия, Лучшее социальное мероприятие)
Видеокейсы победителей 2023 — Яндекс Диск (yandex.ru)
Брендинговое агентство «COMPASS» — «Рекламная кампания «Всем светит манго»»
Promo, Лучшая промо-кампания
Видеокейсы победителей 2023 — Яндекс Диск (yandex.ru)
G Communications — «Манифест новой женственности»
PR, Лучшая социальная PR-кампания
Видеокейсы победителей 2023 — Яндекс Диск (yandex.ru)
Серебро
Коммуникационное агентство «PROBaс» — «Детский творческий фестиваль «Планета Детства» город Уфа»
(Мероприятия, Лучшее массовое мероприятие)
Брендинговое агентство «COMPASS» — «Легенды связи»
(Мероприятия, Лучшее деловое/корпоративное мероприятие)
Be Brand People — «Фестиваль «Рыба-дичь». Уральский октоберфест»
(Promo, Лучшая промо-кампания)
EPSILON — «THE ART OF EMOTIONS. Корпоративный не значит скучный»
(Promo, Лучшая брендированная продукция)
Игорная зона «Красная Поляна» — «Премиальное парфюмированное мыло с ароматом денег»
(Promo, Лучшая брендированная продукция)
Radar — «Сказки на ночь
(PR, Лучшая социальная PR-кампания)
Бронза
Медиагруппа «FM-Продакшн» — «Народный знак качества - премия для самых любимых в народе компаний»
(Мероприятия, Лучшее массовое мероприятие)
Игорная зона «Красная Поляна» — «Открытый турнир по киберфутболу Cyber Fun Fest на самом большом экране в России»
(PR, Лучшая PR-кампания)
Игорная зона «Красная Поляна» — «МЫ В ТЕЛЕГЕ»
(PR, Лучшая PR-кампания)
Игорная зона «Красная Поляна» — «Свадьба Ольги Бузовой в «Казино Сочи»
(PR, Лучшая PR-кампания)
Р.И.М. — «Чувашская биеннале современного искусства»
(PR, Лучшая социальная PR-кампания)
Все победители и призеры конкурса представлены на официальном сайте Первого регионального фестиваля рекламы.