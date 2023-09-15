Банк Уралсиб запустил «горячую линию» для клиентов в Народном рейтинге Банки.ру

Уралсиб постоянно работает над повышением качества обслуживания и удобства клиентского пути в банке, и сервис вопросов-ответов на Банки.ру стал еще одним важным каналом коммуникации с клиентами.

Здесь можно оперативно получить ответ от эксперта банка по качеству обслуживания и другим важным для клиентов темам. На вопросы клиентов ответит начальник Управления клиентского опыта и развития сети Уралсиба Марина Бабина.

Свой вопрос эксперту можно задать, воспользовавшись специальной веб-формой, на нее ведет кнопка «Задать вопрос» на странице Банка Уралсиб в Народном рейтинге Банки.ру.

Справка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 сентября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1343 банкомата и 284 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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