Скорость, компетентность, большие лимиты. Какие лизинговые услуги востребованы рынком

Лизинговые услуги сегодня требуют большой вовлеченности в «жизнь» лизингополучателя. Клиенты ценят возможность максимально персонализированного взаимодействия.

Российские компании сплетены в одну большую экономическую сеть. Сложно представить абсолютную автономию какого-либо промышленного предприятия или условного небольшого магазина. Всем и всегда необходима помощь других бизнесов. Это правило применимо к каждому рынку. Лизинг — не исключение. Как трансформируются современные лизинговые компании и чего от них ждут клиенты — в спецпроекте DK.RU.

Комбинация цены, скорости и сервиса

Лизинг сегодня очень распространен и стандартизирован. Поэтому важно учитывать все запросы клиента, понимать, что важно в той или иной сделке, какой продукт предложить. Для многих компаний на первое место выходит ставка по лизингу и умение лизинговой компании работать с различными источниками финансирования, чтобы дать лучшую цену. Это необходимый минимум, без которого на рынке удержаться очень сложно, отмечает Рустем Мухамедов, генеральный директор ГК «РЕГИОН Лизинг». В других сделках важны сервис и объем сопутствующих услуг:

— Могу без преувеличения сказать, что у нас много сложных крупных кейсов, где скорость реализации перевешивает все остальные факторы. Возможность структурировать сложную сделку и получить нужный объем оборудования по лизингу к определенной дате также является определяющим моментом при выборе лизинговой компании. Чтобы успешно развиваться, надо постоянно искать наилучшую комбинацию цены, скорости и сервиса. Выстроенные автоматизированные бизнес-процессы оказывают влияние на скорость реализации лизинговой сделки. А чтобы сделка была удобной для клиента, необходимо думать о дополнительных сервисах, удобстве документооборота, процесса передачи имущества, страховании и тысяче других нюансов. Все эти факторы складываются в удовлетворенность клиентом от совместной работы, — говорит спикер.

Кроме того, на качество оказания лизинговой услуги оказывают сильное влияние внутренние факторы лизинговой компании, такие, например, как возможность индивидуальной проработки сделки, аналитические компетенции, уровень риск-менеджмента и т.п.

Специфика наших сделок в том, что стандартные решения не всегда эффективны. Мы формируем параметры сделки под клиента. Например, платежи по графику могут начинаться не с момента заключения договора, а с момента передачи техники или оборудования клиенту. Это особенно актуально, когда сделки предполагают длительные сроки поставки, характерные для закупок из азиатских стран. Кроме того, возможны отсрочки платежей по основному долгу на этапе монтажа и запуска оборудования в эксплуатацию, — продолжает Рустем Мухамедов.

Справка о компании «РЕГИОН Лизинг»: РЕГИОН Лизинг – универсальная лизинговая компания, входит в Группу компаний «РЕГИОН» — один из крупнейших в России частных инвестиционных холдингов.

Клиенты компании — индивидуальные предприниматели, представители малого, среднего и крупного бизнеса. «РЕГИОН Лизинг» имеет успешный опыт сотрудничества с большинством ведущих поставщиков грузового транспорта, специальной и строительной техники, различных видов оборудования, железнодорожной техники.

В перечне аккредитованных — все ведущие страховые компании России. Основной страховой партнер — СК Югория.

За последний год работы компания демонстрирует хорошие финансовые показатели: улучшается качество лизингового портфеля, а доля просроченной задолженности составляет менее 0,3%. Значимый вклад в результат внесли сегменты оборудования, спецтехники, грузового автотранспорта, железнодорожной техники. Треть всех сделок компании за год пришлась на Москву и ЦФО, по 10-12% на Татарстан, УрФО и СФО.

Устами бизнеса

Представители бизнес-сообщества, которые пользуются лизинговыми услугами, не остались в стороне от обсуждения. Руководители крупных уральских предприятий рассказали, каким критериям должна соответствовать лизинговая компания, чтобы иметь в пуле клиентов крупных промышленников, производственников и транспортников.

Так, например, ООО «Опытный завод №31 Гражданской авиации», специализирующийся на производстве аэродромной техники и металлообработке, постоянно модернизирует производство и увеличивает станочный парк. Перед компанией встала задача: для увеличения мощностей было необходимо приобрести в лизинг три высокоточных станка. Завод обратился в «РЕГИОН Лизинг».

— Наша компания заключила ряд крупных контрактов в сфере металлообработки. В связи с этим нужно было срочно увеличить станочный парк на три высокотехнологичных станка с ЧПУ. Мы понимали, что в текущих условиях найти оборудование в наличии практически невозможно, а выбирать что-то под заказ — это длительные переговоры, лишний стресс и дополнительные затраты. После первого этапа переговоров сотрудники «РЕГИОН Лизинг» предложили поэтапную стратегию закупки оборудования, помогли настроить коммуникацию с поставщиками, а также предложили варианты оптимизации затрат, связанных с получением финансирования, — рассказывает Игорь Провкин, генеральный директор ООО «Опытный завод №31 Гражданской авиации».

Стоит отметить, прежде чем заключить лизинговый договор, ООО «Опытный завод №31 Гражданской авиации» провел анализ рынка и изучил предложение конкурентов. Для компании было важно, чтобы лизинговая компания одобряла лимиты в сжатые сроки без штрафов и дополнительных комиссий, осуществляла поддержку клиента в момент подписания сделки и на всем протяжении действия договора и помогала наладить коммуникацию с поставщиком. Всем трем критериям отвечал «РЕГИОН Лизинг».

Специалисты данной компании — профессионалы с большой буквы «П». Согласование сделки, получение лимита и подписание договора лизинга заняли одну неделю. Более того, мы получили рекомендации, на что нужно обратить внимание при заключении договора купли-продажи. Редкое качество лизинговой компании — постпродажное ведение клиента. Это когда договор лизинга уже подписан, но оборудование еще не приехало на объект, или компания не начала получать доход от этих станков. Многие менеджеры перестают брать трубки при возникновении трудностей или грозят штрафами, но только не здесь. Ты ощущаешь полную поддержку на всех этапах. На сегодняшний день благодаря «РЕГИОН Лизингу» мы запустили в работу два токарных автомата продольного точения с ЧПУ RAY FENG, модельRSL-20 и еще один автомат токарный продольного точения модели XE20 с ЧПУ Hanwha fanuc в ближайшее время будет поставлен в производство, — рассказывает Игорь Провкин.

Скорость обработки заявки и принятия решения со стороны «РЕГИОН Лизинга» оценили и представители торгового дома «Полимир». Компания искала надежного партнера, которая соответствовала бы двум критериям. Во-первых, для «Полимира» было важно, чтобы лизинговая компания принимала решение по сделке не более пяти рабочих дней либо открывала квартальный лимит по лизингу оборудования. Во-вторых, выбранный партнер должен был предоставлять отсрочку оплаты лизинговых платежей до момента запуска оборудования на производстве.

— Нам очень легко и удобно работать с экспертами «РЕГИОН Лизинг». Менеджер компании составляет предложение по лизингу в течение 10-15 минут и самостоятельно связывается с поставщиком. Все вопросы по части ДКП к договору лизинга решаются практически без нашего участия, что экономит много времени. Эксперты компании знают всех поставщиков в нашем сегменте и неоднократно помогали нам снизить цену закупаемого оборудования, участвуя в переговорах. В компании хранится архив предоставленных нам документов, поэтому нет необходимости заново собирать весь комплект документов. Также хочется отметить очень грамотную работу аналитиков в компании и специалистов по сопровождению сделок. Команда «РЕГИОН Лизинг» делает за нас 80% работы при заключении договора лизинга, поэтому работать с ними легко и приятно, — говорит генеральный директор торгового дома «Полимир» Станислав Булгаков.

О компетентности сотрудников «РЕГИОН Лизинга» DK.RU рассказали и в объединении «Транком», специализирующемся на транспортных перевозках. Компания выбирала партнера по лизингу также по трем параметрам. Важны были оперативность рассмотрения заявки, минимальный список предоставляемых документов для рассмотрения лимита и гибкость компании при обсуждении входящих параметров лизинга (первоначальный, ежемесячные и выкупные платежи).

— У нашей компании был заключен договор купли-продажи с АО «Алтайвагон» и проплачен начальный платеж в размере 10%. Для нас уже изготавливались вагоны, поэтому потребовалось софинансирование со стороны лизинговой компании. С этим запросом мы и пришли в «РЕГИОН Лизинг». От рассмотрения нашей заявки до согласования прошел месяц. И это хороший показатель при таком сложном оборудовании и сумме софинансирования, — подводит итог директор ООО «ТК Транком-Сервис» Андрей Тайгин.

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