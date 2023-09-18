Большой вызов. Kaspersky заявил о падении продаж на 32% из-за потери клиентов в ЕС и США

Сейчас «Лаборатория Касперского» развивается в азиатских странах. По итогам 2023 г. рост выручки в Саудовской Аравии может составить 70-80%, в России, Турции и Африке — порядка 25%.

«Лаборатория Касперского» оценила падение спроса на свои продукты в США и Европе. Директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов рассказал РИА Новости:

В США и Европе мы столкнулись со снижением продаж — совокупно на 32%, но это было ожидаемо. Мы продолжаем работать на b2c-рынке США, у нас там большая аудитория лояльных пользователей, в Европе мы видим некоторое снижение, но в ближайшей перспективе ожидаем, что будет отскок.

До введения санкций рынки США и Европы были для компании основными, однако с 2022 г. «Лаборатория Касперского» переключила внимание на новые рынки:

Для нас этот и следующий год — большой вызов. У нас масштабные планы по развитию бизнеса в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в АТР. Потенциал этих рынков для нас грандиозный. Я надеюсь, что по итогам года у нас будет рост выручки в Саудовской Аравии на 70-80%, в Латинской Америке — на 15%, в целом на Ближнем Востоке, Турции и Африке — порядка 25%, и в России тоже на 25%, — сказал Ефремов.

По его словам, о восстановлении выручки пока что говорить рано, потому что платежеспособность южных стран ниже Запада:

Но это для нас не первая буря, мы надеемся вскоре вернуться к более динамичному росту глобального бизнеса, — подытожил он.

Добавим, что «Лаборатория Касперского» в сентябре запустила Центр прозрачности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Евгений Касперский рассказал:

Это большой шаг вперед для компании, работающей уже 15 лет в такой достаточно консервативной и закрытой стране, как Саудовская Аравия. Первый на Ближнем Востоке Центр прозрачности для знакомства с исходным кодом своих продуктов, однако посетить его смогут только доверенные организации — доступ злоумышленников к таким данным исключен.

Ранее DK.RU рассказывал, что премьер Михаил Мишустин распорядился с 2022 г. в обязательном порядке предустанавливать на продаваемых в России компьютерах и ноутбуках «Яндекс.Браузер» и Kaspersky Internet Security. В качестве обязательного офисного ПО будет использовано приложение «Мой офис».