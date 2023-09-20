Медосмотр за две минуты: как ускорить предрейсовую проверку водителей?

Время осмотра можно сократить до 2 мин., а стоимость осмотра — на 67%*. Об удаленном формате допуска водителей на рейсы с помощью специального медицинского аппарата без найма медперсонала — на DK.RU.

1 сентября 2023 г. вступил в силу закон № 629-ФЗ, согласно которому водители могут проходить предрейсовый осмотр не только в медицинских кабинетах с врачом, но и при помощи дистанционных технологий. Для этого достаточно установить специальный медицинский аппарат на предприятии, подключить его к интернету, и врачи в удаленном формате смогут принимать решение о допуске водителя на рейс.

Новый закон, с одной стороны, значительно упрощает жизнь транспортных предприятий, крупных ритейлеров, логистических компаний: можно проводить осмотры на труднодоступных территориях, организовывать круглосуточный выпуск водителей на линию без найма медперсонала, сокращать время осмотра до двух минут и стоимость осмотра — до 67%*.

С другой стороны, перед представителями транспортной отрасли встает вопрос: какая компания в состоянии обеспечить не только само наличие сертифицированного аппаратного медицинского комплекса, но и его сервисное обслуживание и круглосуточную техническую поддержку.

«Наша компания за два года до вступления в силу нового закона начала проект по использованию медицинских аппаратов дистанционного допуска на рейс в крупных российских предприятиях. И на сегодня по всей России мы обслуживаем более 100 предприятий; более 130 аппаратных комплексов запущено в эксплуатацию; более 1000 осмотров в день проводят наши медицинские работники. К нам обращаются городские автобусные парки со штатом от 300 водителей и решают вопрос очередей; строительно-коммунальные службы с помощью аппаратов налаживают круглосуточный выпуск на рейс; нефтяные компании устанавливают аппараты со спутниковым оборудованием там, где сложно найти медперсонал либо местоположение предприятия труднодоступно. А для авиакомпаний мы первыми получили лицензию для допуска пилотов вертолетов на рейс с помощью аппаратов «Телемедтест», что позволило сократить время выпуска с 15 минут до 3-х. Ежедневно силами нашей компании проводится более 8,5 тыс. предрейсовых/послерейсовых осмотров», — рассказывает Максим Евтюхин, управляющий ООО «Технология-Тюмень».

«Технология-Тюмень» Сервисная компания, которая более 15 лет помогает оптимизировать расходы на автопарки. Она начала деятельность в 2008 г. с проектов по оснащению системами спутникового мониторинга и их обслуживанию, в 2014 г. стала официальным представителем ведущих производителей тахографов Штрих-М, АТОЛ, VDO и Меркурий, с 2020 г. внедряет системы видеомониторинга, в том числе для перевозки опасных грузов.

С 2021 г. поставляет медицинские программно-аппаратные комплексы «Телемедтест» для проведения дистанционного медосмотров водителей.

Компании «Технология-Тюмень» удалось создать экосистему для транспортной отрасли, позволяющую в одном месте приобрести оборудование, сервисы по установке, обслуживанию, гарантийному ремонту, настройке интеграций и сквозного учета топлива для контроля автопарков.

Более 650 компаний уже оценили преимущества комплексного подхода и более 12500 единиц техники получили оснащение различными системами.

Что такое «Телемедтест» и как он работает

«Телемедтест» — это программно-аппаратный комплекс для предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей. Аппарат измеряет давление и температуру, определяет, есть ли в выдыхаемом им воздухе пары этанола. Кроме того, «Телемедтест» фиксирует жалобы человека на разного рода боли — головную, в спине и т.д.

Все полученные данные и видеозапись осмотра в виде единого файла поступают в сертифицированный медицинский центр. Врач на основе полученной информации и замеров сначала делает вывод о психомоторном состоянии человека и его здоровье, а затем выдает заключение о допуске или недопуске водителя на линию. В течение двух минут аппарат печатает наклейку результата допуска через систему «Телемедтест». Допуск завизирован электронной цифровой подписью врача и имеет такую же законную силу, как и обычный допуск. Наклейка наносится на путевой лист и водитель может приступить к своим обязанностям, — рассказывает Максим Евтюхин.

Пять из десяти компаний опасаются сложностей работы с новым аппаратом, так как штат водителей часто старше пятидесяти лет. Проведенные за два года исследования позволили доработать систему, и теперь работники предприятий осваивают «Телемедтест» с первого посещения.

Водителю просто нужно сесть перед терминалом, ввести свой табельный номер и следовать подсказкам, которые появляются на экране. Система подскажет, когда необходимо надеть манжету для измерения давления, а когда «подышать в трубочку». Весь процесс прохождения медосмотра занимает две минуты. Но даже если взять во внимание человеческий фактор и допустить, что водитель очень неторопливо идет к аппарату и долго не может справиться с манжетой для измерения давления, все равно предрейсовый осмотр укладывается в четыре минуты.

«Даже при максимальных значениях в четыре минуты на человека, «Телемедтест» позволяет выпускать 15 водителей за час. Если в компании работает, к примеру, 30 водителей и всем им в течение часа необходимо пройти медосмотр, тогда лучше приобрести либо два аппарата, либо разводить потоки людей по времени. Но в любом случае дистанционные медосмотры проходят в четыре раза быстрее классических. И это большой плюс для компаний. Кроме того, машину невозможно обмануть: никто другой не сможет пройти медосмотр вместо водителя, система идентификации, встроенная в аппарат, не допустит этого. И это, опять же, плюс для руководителя предприятия, ведь риск, что его водитель не довезет ценный груз из-за проблем со здоровьем, стремится к нулю», — продолжает Максим Евтюхин.

К разговору о плюсах

Система дистанционного прохождения медосмотра «Телемедтест» помогает предприятию решить несколько проблем и сосредоточиться на следующих аспектах:

1. Снижение затрат: традиционные методы осмотра требуют финансовых ресурсов на содержание медкабинета, посещение медицинских учреждений и оплату услуг врачей. С дистанционными осмотрами предприятие экономит до 67%* бюджета. Стоимость одного медосмотра водителя при этом снижается до 20 руб.*

2. Удобство и экономия времени: переход к дистанционным осмотрам позволяет водителям проходить медицинские осмотры без необходимости посещать медицинские учреждения лично. Время на осмотр сотрудника сокращается до 2-4 минут. Это удобно для предприятий, которым необходимо выпускать на линию одновременно более пяти водителей.

3. Гибкость расписания: дистанционные осмотры позволяют предприятиям самостоятельно планировать график работы водителей. «Телемедтест» доступен круглосуточно, что удобно при сменном графике работы. Возможна дополнительная интеграция с электронными путевыми листами для допуска на осмотр за 15 минут до выхода на рейс.

4. Безопасность и соблюдение требований: при осмотрах на аппарате соблюдаются все необходимые медицинские протоколы и требования. Врачи дистанционно принимают решение о допуске, основываясь на проведенных измерениях. Решение о допуске скрепляется усиленной электронной подписью.

5. Быстрый доступ к результатам: в случае дистанционных осмотров результаты могут быть быстро получены и переданы предприятию. Это позволяет оперативно реагировать на любые потенциальные проблемы и принимать соответствующие меры без задержек.

«Интересны как преимущества самого аппаратного комплекса для владельцев транспортных предприятий, так и плюсы нашей компании в работе с клиентами. Во-первых, у нас есть широкий штат специалистов, которые оказывают техническую поддержку и осуществляют сервисное обслуживание «Телемедтеста». Во-вторых, мы самостоятельно следим за поверками медицинского оборудования, медицинской лицензией и комплектацией штата врачей. В-третьих, если компания отдает аппарат на поверку или ремонт, мы даем во временное пользование подменный аппаратный комплекс. И последнее: мы сами готовим «Телемедтест» к использованию — загружаем в него фамилии, имена и фото сотрудников и передаем клиенту. Ему остается только подключить аппарат к сети.

Стоимость аренды комплекса начинается от 10 000 руб., аппарат также можно приобрести в собственность, тарифы на осмотры разнообразны и начинаются от 40 руб. и ниже.

Также перед установкой мы рекомендуем взять аппарат на тест-драйв и провести 150 бесплатных медосмотров. Достаточно подать заявку на нашем сайте WWW.telemed.tt-72.ru или по телефону +7 (3452) 518-094», — продолжает управляющий «Технология-Тюмень».

На данный момент системе «Телемедтест» от «Технология-Тюмень» доверяют предрейсовые медосмотры водителей таких крупных тюменских компаний, как ТПАТП-1, ЮТэйр-Инжиниринг, Золотые Луга, Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов. В планах компании — сделать удобными предрейсовые медосмотры и для небольших предприятий, где работают один-два водителя. Для этого системами «Телемедтест» будут оборудованы некоторые заправочные станции сети АЗС ТПК-газ.

ООО «Технология-Тюмень»:

Адрес: г. Тюмень, 3 км Старого Тобольского тракта, 6/2,

тел.:+7 (3452) 518-094 www.telemed.tt-72.ru

*по данным внутреннего маркетингового исследования ООО «Технология-Тюмень» — анализ стоимости разового посещения врача для получения справки из поликлиники и стоимости осмотра на аппарате «Телемедтест».

Примечание: внешний вид Телемедтеста может отличаться в зависимости от модели.