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Банк Уралсиб предлагает трансграничные переводы по системе Юнистрим

Банк Уралсиб предлагает трансграничные переводы по системе Юнистрим
Иллюстрация: ru.freepik.com

Отправить деньги можно в Армению, Абхазию, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Грецию, Кипр и другие страны, перевод осуществляется в рублях.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Банк Уралсиб запустил в офисах банка услугу по отправке и выдаче переводов по системе Юнистрим. Отправить перевод по системе Юнистрим можно в Армению, Абхазию, Беларусь, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Грецию, Кипр и другие страны, а также получить перевод из этих государств.

Отправка перевода осуществляется в рублях — с возможностью выплаты получателю перевода в рублях, долларах, евро или национальной валюте страны выплаты. По переводам с выдачей в долларах, евро или национальной валюте комиссия с отправителя не удерживается. Для получателя все переводы — также бесплатны.

Для отправки перевода отправителю достаточно знать ФИО получателя и страну перевода. Перевести можно наличные деньги или средства со счета, открытого в Банке Уралсиб. При необходимости возможен возврат перевода или изменение его реквизитов.

Также в октябре текущего года Банк Уралсиб планирует запустить отправку и получение рублевых переводов Юнистрим в личном кабинете онлайн-банка Уралсиб Онлайн. В настоящее время уже есть возможность отправить онлайн-перевод по номеру телефона или номеру карты получателя в Уралсиб Онлайн в Турцию, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Приднестровье, Армению и Азербайджан.

С информацией о тарифах и условиях осуществления переводов Юнистрим можно ознакомиться на сайте Банка Уралсиб.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Елизавета Порошина
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