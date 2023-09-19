Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.09
96,64
103,09
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт»

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход» и «Комфорт»
Иллюстрация: Уралсиб

Ставки по вкладу «Доход», в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, составляют 11,02% – 12,97% годовых с учетом капитализации. Минимальная сумма открытия вклада онлайн – 1 тыс. руб.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» и «Комфорт» на всех сроках размещения.  

Ставки по вкладам вида «Доход», в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 11,02% – 12,97% годовых с учетом капитализации. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей. Срок размещения вклада – 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней. 

Ставки по вкладам вида «Комфорт», также в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 10,08% – 10,85% годовых с учетом капитализации. Минимальная сумма открытия вклада зависит от пакета услуг: для владельцев пакета Premium Light – 1 млн. рублей, Premium и Private – 2 млн. рублей. Срок размещения вклада – 91 и 181 день.  

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • Михаил Мишустин уволил главу РосавиацииМихаил Мишустин уволил главу Росавиации
  • Уволен руководитель Управления автодорог Свердловской областиУволен руководитель Управления автодорог Свердловской области
  • В Екатеринбург заходит федеральная компания, которая продает подарки-впечатленияВ Екатеринбург заходит федеральная компания, которая продает подарки-впечатления
  • Избранным депутатам гордумы вручили мандаты. Публикуем поименный списокИзбранным депутатам гордумы вручили мандаты. Публикуем поименный список
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.