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Строительство четырех «путинских» ВСМ оценивается в 11 трлн руб.

Строительство четырех «путинских» ВСМ оценивается в 11 трлн руб.
Иллюстрация: РИА новости

Амбициозный проект по строительству сети скоростных магистралей получил одобрение президента, однако эксперты считают такое количество ВСМ необоснованным.

#МЕГАПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Строительство четырех высокоскоростных магистралей (ВСМ) получили принципиальное одобрение президента Владимира Путина. Реализация проекта будет стоить около 11 трлн руб., пишет «Коммерсант».  

Согласно стратегии развития инфраструктуры до 2030 г., строительство ВСМ Москва-Петербург оценивается в 1,7 трлн руб. без учета стоимости входов в столицы. Закончить ее должны к 2028 г. Дорога позволит сократить время в пути между городами до 2,5 часов.  

ВСМ Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Адлер будет стоить примерно в 3,2 трлн руб., дорога позволит сократить время в пути из столицы в Адлер до 7 часов 50 минут.  

Строительство ВСМ Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург может потребовать 4 трлн руб., в документе сказано, что время в пути между конечными точками сообщения составит 6 часов 36 минут.  

ВСМ Москва-Смоленск-Минск будет стоить 1,9 трлн руб. и позволит сократить время в пути между столицами России и Беларуси до 3 часов 4 минут.    

В материалах инфраструктурной стратегии также рассчитан пассажиропоток по новым ВСМ. Для дороги на Адлер он должен составить 17,2 млн пассажиров в год, на Екатеринбург — 21,1 млн и для Минска — 3,8 млн.  

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков говорит, что проекты ВСМ на данный момент не выглядят обоснованными. По его словам, в проекте ВСМ до Адлера на участке от Воронежа до Ростовской агломерации мало населенных пунктов, а до Ростова и Краснодара пассажиры скорее предпочтут самолет. Так что особого смысла и необходимости в строительстве этой скоростной дороги нет.  

Что касается ВСМ на Екатеринбург, то Кирилл Янков полагает, что ее следует заканчивать на Набережных Челнах, а до Екатеринбурга дорогу тянуть экономически невыгодно.

Говоря о дороге на Минск, Янков отметил, что прогнозы пассажиропотока, указанные в презентации, явно недостаточны, чтобы оправдать строительство ВСМ.  

Ранее DK.RU рассказывал, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента Владимира Путина продлить ВСМ от Краснодара до Грозного, дополнительно проект потребует около 1,2 трлн руб.  

Автор: Екатерина Тарханова
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