Интернет вещей взял под защиту колодезные люки в Свердловской области

В пилотном режиме современный антивандальный механизм опробовали в Тавде. На люки установили сенсоры, при помощи которых диспетчер будет получать сигнал об изменении положения крышки.

ПАО «МТС», цифровая экосистема, защитила люки канализационных колодцев умными датчиками в Тавде. Применение умных датчиков в жилищно-коммунальном хозяйстве города позволит сократить хищение колодезных люков, предотвратить травматизм и аварии на автодорогах из-за разрушения или «вылетания» люков на тротуарах и проезжей части.

Датчики «Импульс-Л» производятся екатеринбургской компанией «Схемотехника Центр» по заказу МТС. Прибор оснащён сенсорами, сигнализирующими об изменение положения крышки люка более, чем на 3 градуса. При срабатывании датчика, сигнал незамедлительно поступает диспетчеру по сотовой связи. Стандарт связи NB-IoT (NarrowBandIoT), который используют датчики вскрытия люков, отличает высокая энергоэффективность. NB-IoT была специально разработана для устройств, работающих в ЖКХ и системах «Умного города».