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Интернет вещей взял под защиту колодезные люки в Свердловской области

Интернет вещей взял под защиту колодезные люки в Свердловской области
Иллюстрация: ru.freepik.com

В пилотном режиме современный антивандальный механизм опробовали в Тавде. На люки установили сенсоры, при помощи которых диспетчер будет получать сигнал об изменении положения крышки.

#НОВОСТИ

ПАО «МТС», цифровая экосистема, защитила люки канализационных колодцев умными датчиками в Тавде. Применение умных датчиков в жилищно-коммунальном хозяйстве города позволит сократить хищение колодезных люков, предотвратить травматизм и аварии на автодорогах из-за разрушения или «вылетания» люков на тротуарах и проезжей части.

Датчики «Импульс-Л» производятся екатеринбургской компанией «Схемотехника Центр» по заказу МТС. Прибор оснащён сенсорами, сигнализирующими об изменение положения крышки люка более, чем на 3 градуса. При срабатывании датчика, сигнал незамедлительно поступает диспетчеру по сотовой связи. Стандарт связи NB-IoT (NarrowBandIoT), который используют датчики вскрытия люков, отличает высокая энергоэффективность. NB-IoT была специально разработана для устройств, работающих в ЖКХ и системах «Умного города».

Тавда стала первым городом Свердловской области, в котором люки канализационных колодцев будут защищены таким современным способом. Герметичный, всепогодный и антивандальный датчик вскрытия люков – это «коробочное решение» не требующее специальных навыков. Достаточно просто вставить SIM-карту в сам прибор и воспользоваться компьютерной программой, которая сигнализируют диспетчеру о любом несанкционированном вскрытии колодца. А наличие сети для интернета вещей стандарта NB-IoTна территории всей Свердловской области позволит в дальнейшем масштабировать проект на другие населенные и промышленные территории», – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Автор: Мария Смирнова
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