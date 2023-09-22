«Тетюхин хотел, чтобы центр был полезен всей России»: чем живет знаменитый госпиталь?

Руководители Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра — о том, как развивают клинику в непростых условиях и почему операции по эндопротезированию не потеряли актуальность.

В следующем году Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, созданный уральским металлургом и меценатом Владиславом Тетюхиным, отметит 10-летие. С момента запуска госпиталь выполнил около 16 тыс. операций по эндопротезированию и стал одним из ведущих медицинских центров страны с этой специализацией. Однако в СМИ Свердловской области все чаще можно прочитать о проблемах, а не о достижениях центра.

С какими сложностями госпиталь Тетюхина сталкивается сейчас, как обеспечивает свою финансовую самодостаточность и какие возможности для своего развития видит в ближайшие годы — в интервью DK.RU рассказали генеральный директор Алексей Щелкунов и главный врач Сергей Амзаев.

Центр делает только половину от 4,5 тыс. возможных операций

«Народный миллиардер» Владислав Тетюхин ушел из жизни в 2019 г. В память о создателе в лечебно-реабилитационном центре открыли музей для сотрудников, пациентов и гостей учреждения. Там собрали экспонаты, по которым можно больше узнать о его работе, жизни, характере и привычках. Среди них — салфетка из ресторана в Лейпциге, которая сохранилась со встречи Владислава Тетюхина с деловыми партнерами 22 июня 2010 г. На ней — дата, подписи и фраза «Мы будем работать вместе и создадим лучшую клинику в России».

— Строительство центра началось в 2012 г., а уже в начале 2014 г. здесь сдали первую очередь и в сентябре выполнили первую операцию по ортопедическому направлению, — рассказывает Алексей Щелкунов. — Проект медицинской части первой очереди центра (медицинская логистика, технологии, оснащение) разработала немецкая компания KBV GmbH&Co, для него приобреталось самое современное оборудование.

Госпиталь изначально проектировался как многопрофильный, но с доминирующей специализацией — эндопротезирование и травматология. Его мощности сегодня сравнимы с федеральными центрами высоких технологий травматологического и ортопедического профиля — в Чебоксарах, Смоленске и Барнауле. Только по ортопедическому направлению мы способны проводить 4,5 тыс. операций в год.

До запуска центра операции по замене суставов делали только пять клиник, в частности, Уральский институт травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина, Свердловский областной клинический госпиталь ветеранов войн и другие. В сумме в год они могли сделать 2,5 тыс. операций. Но пациентов, которым она требуется, было существенно больше. С запуском Госпиталя Тетюхина очередь из 7 тыс. человек постепенно удалось свести к минимуму.

Сегодня операции по эндопротезированию по-прежнему актуальны для жителей Свердловской области?

Алексей Щелкунов:

— С заболеваниями костно-мышечной системы сталкиваются жители всей России, не только нашего региона. Потребность в таких операциях в стране оценивается на уровне 280-320 тыс. вмешательств в год. Сегодня есть мощности для того, чтобы проводить только 150-160 тыс. операций в год — это учитывая все федеральные специализированные центры и частные клиники с необходимыми компетенциями, которые есть у нас в стране.

Кто сегодня нуждается в таких операциях? По нашим наблюдениям, доля пациентов 70 лет и старше — около 30%. А большинство прооперированных — люди в возрасте 58-63 лет, это верхняя граница трудоспособного возраста. Но боли, которые приходится терпеть людям с ортопедическими заболеваниями, не дают им возможность продолжать трудовую деятельность. Такие пациенты не могут двигаться, с трудом выполняют бытовые задачи, как правило — имеют третью группу инвалидности. Вовремя проведенная операция позволяет продлить их молодость и активность.

Вы сказали, что госпиталь может ежегодно делать 4,5 тыс. операций на костной системе. А сколько делает фактически?

Алексей Щелкунов:

— К сожалению, наши мощности загружены меньше чем наполовину. Ежегодно мы делали не более 1,8 тыс. таких операций. Объем помощи, которую мы можем оказать пациентам, зависит от объема государственного задания, то есть — количества выделяемых нам квот. Да, мы можем принимать пациентов платно, и мы это делаем. Но стоимость операций даже по тарифам программы государственных гарантий крайне высока.

Особенно востребованные сейчас операции по эндопротезированию коленного сустава и тазобедренного сустава относятся к высокотехнологичной медицинской помощи. Стоимость первой по тарифам госгарантий — 185 тыс. руб., стоимость второй — около 150 тыс. руб. Не каждый человек может позволить себе такие траты, а уж тем более возрастные пациенты.

Создавая центр, Владислав Валентинович (Тетюхин) рассчитывал, что он будет востребован жителями не только Свердловской области, но и всей России. C 2014 г. мы ведем переговоры о предоставлении федеральных квот, которые позволили бы нам оперировать пациентов из других регионов. Получили поддержку Президента России. И только в 2020 г. первый раз получили госзадание от Минздрава России в объеме 1,3 тыс. операций по эндопротезированию. Но началась пандемия коронавируса.

Сергей Амзаев:

— На самом деле, несмотря на пандемию и введенные весной 2020 г. ограничения на передвижение между регионами, мы стали одним из четырех медицинских центров, которые выполнили государственное задание. Тогда федеральные квоты выделяли 83 медучреждениям. Госпиталь Тетюхина получил 48% от общего объема бюджета.

Мы смогли выстроить приезд и возвращение пациентов в другие регионы так, чтобы они не подвергались дополнительному риску заразиться. Например, запустили комфортный микроавтобус в Челябинск, который привозил и увозил пациентов в нужное время.

Алексей Щелкунов:

— К сожалению, 2020 год стал единственным, когда мы получили федеральные квоты. Начиная с 2021 г. мы не получаем квоты на проведение сложных операций, которые не входят в базовую программу оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) по ОМС. Эти виды высокотехнологичной медицинской помощи могут быть профинансированы только за счет федеральных источников или за счет средств бюджета региона.

Продолжаем работать в рамках территориальных программ ОМС — принимаем пациентов и из Свердловской области, и из других регионов. Но, к сожалению, в рамках этой программы невозможно выполнить операции по ревизионному эндопротезированию и пластике крупных суставов, а также операции на спине.

В том, что региональный минздрав распределяет квоты между несколькими медучреждениями определенного профиля, есть какие-то риски?

Сергей Амзаев:

— Есть международная статистика: когда доктор проводит менее 200 операций по эндопротезированию в год, частота повторных вынужденных операций растет. То есть если, например, какая-то клиника получает 30 квот в год, и операции делают три доктора — эти операции могут быть выполнены некачественно и даже привести к серьезным осложнениям.

Эндопротезирование — это органозамещающая операция, цена ошибки здесь крайне высока. Поэтому «размазывать» объемы финансирования смысла нет. Тем более что в некоторых больницах, где есть возможность проводить операции по эндопротезированию, не до конца укомплектована техническая база, не проводятся на должном уровне реабилитационные мероприятия.

Без реабилитации пациента на ноги не поставить?

Алексей Щелкунов:

— Конечно, реабилитация — это одно из основных условий, которое гарантирует, что человек сможет вернуться к полноценной жизни в самые кратчайшие сроки. В Госпитале Тетюхина она начинается уже на следующий день, а иногда и в день операции. У нас есть специальные аппараты, которые позволяют человеку выполнять определенные движения лежа на койке — это начало процесса восстановления. Первый этап реабилитации длится 5-6 дней, он позволяет человеку вернуться в нормальное состояние — подниматься, ходить, решать бытовые задачи. Следующий этап реабилитации, который позволяет человеку стать максимально самостоятельным во внешней среде, длится 10-13 дней.

Сергей Амзаев:

— В отделении в каждом крыле есть кабинет кинезиотерапии, где мы проводим реабилитацию, механическую разработку коленных и тазобедренных суставов. У нас есть аппараты с биологически активной обратной связью, которые позволяют дозировать нагрузку, но при этом максимально быстро разработать любой сустав. Есть, например, дорожки, на которых под контролем инструктора ЛФК восстанавливается алгоритм движения пациента. Это особенно актуально для пациентов старшей возрастной группы, в частности тех, кто по полгода не двигается после перелома шейки бедра. Пациентов вертикализируют на второй-третий день после операции и они фактически учатся ходить заново.

Для операций вы используете импортные протезы? Не прекратились ли их поставки из-за санкций?

Алексей Щелкунов:

— Да, мы, как и федеральные центры, используем для операции импортные протезы. Российские аналоги пока уступают по качеству и возможностям применения.

Что касается санкций — сферы медицины они коснулись в меньшей степени, поэтому возможность использовать импортные эндопротезы у нас осталась. Пока трудности возникают только в связи с ростом цен на них.

В условиях недостатка квот количество платных пациентов по этому направлению растет?

Алексей Щелкунов:

— Доля платных пациентов у нас небольшая, но она увеличивается. На самом деле это проблема не только нашей клиники — мы видим, что объем госзадания по некоторым направлениям госклиник тоже снижается, и даже некоторые подведомственные минздраву организации сейчас недозагружены. Поэтому люди вынуждены принимать решение о платном лечении: кто-то может себе это позволить, кого-то выручают родственники, кто-то лечится в рамках ДМС или договоров между клиникой и предприятиями.

Медицина «одного окна»

Госпиталь Тетюхина изначально проектировался как мини-завод, который способен самостоятельно обеспечивать условия для своей работы. Помимо объектов медицинского назначения, на территории медицинского центра есть хозяйственные блоки, гостиница для лиц, сопровождающих пациентов, а также жилье для приглашенных врачей. Клиника самостоятельно обеспечивает себя электроэнергией, теплом и холодом. Стирка операционного и стационарного белья, а также приготовление пищи также происходят на территории комплекса, чтобы исключить возможные негативные риски.

— Особенность клиники заключается в том, что у нас реализован законченный цикл лечебного процесса, — продолжает Алексей Щелкунов. — Во-первых, диагностика: функциональная, лучевая, эндоскопическая, лабораторная. Во-вторых, прием узких специалистов, которые могут проконсультировать по результатам многокомпонентной диагностики. В настоящий момент в амбулаторно-поликлиническом звене центра пациентам доступно 15-16 направлений — ежегодно на прием обращается около 60 тыс. человек.

Третий этап — лечение, оно может быть оперативным и консервативным. Как я уже отметил, клиника изначально проектировалась как многопрофильная. Помимо ортопедического направления, у нас есть отделения гинекологии и урологии, в котором, в частности, проводится лечение мочекаменной болезни (эндоскопические операции по дроблению камней) — в сумме по этим двум направлениям мы способны делать 2,3 тыс. операций в год.

В 2015 г., почувствовав необходимость, мы открыли отделение для лечения ЛОР-заболеваний — ежегодно проводим по 600-800 операций по этому направлению.

Какие новые направления в работе клиники появились за последние годы?

Сергей Амзаев:

— В этом году мы планируем значительным образом расширить работу отделения стоматологии. У нас заработает восемь стоматологических кресел и собственная ортодонтическая лаборатория, которая позволяет после проведения КТ-3d-исследования самостоятельно изготовить импланты. Пока в отделении работают три стоматолога, но до конца года планируем запустить его в полном объеме. На него будет распространяться тот же принцип, который есть в других отделениях клиники: если пациент к нам обратился — мы готовы решить любую его проблему со здоровьем здесь и сейчас в полном объеме.

Также в этом году мы открыли платный травматологический пункт, где можно получить помощь, выходящую за пределы программы государственных гарантий. Спрос есть — за четыре месяца им воспользовалось почти 700 человек.

Еще одно перспективное направление — так называемая «хирургия одного дня», когда какие-то небольшие по объему операции проводятся амбулаторно. Например, это небольшие вмешательства на желудочно-кишечном тракте, артроскопия, варикоз, планируем оказание помощи по проктологическому направлению. Пациент после таких операций какое-то время находится под наблюдением врачей, а после восстановления основных жизненных функций отправляется домой. Если это требуется — приходит на перевязки.

Такие технологии позволяют значительно расширить доступность медицинской помощи. Сегодня, если больница берет пациента на операцию, — скорее всего, это уже серьезные проблемы, которые необходимо быстро решить, чтобы не возникла угроза жизни человека. Пациенты с более мелкими проблемами, как считается, могут подождать, а потому остаются за бортом. Им просто некуда обратиться.

Как вы решаете кадровый вопрос? Слышала, что в клинике работает немало приглашенных специалистов.

Сергей Амзаев:

— В настоящий момент в клинике работает около 65 врачей, еще 250 человек — это младший и средний медицинский персонал. Порядка 60-70% всех сотрудников медицинского комплекса работают с момента основания клиники.

Когда центр открывался, на уровне правительства области и администрации города была достигнута договоренность — не привлекать докторов из подведомственных клиник, чтобы не ослаблять больницы. С нашей стороны это условие было соблюдено, и действительно, около 80% наших врачей — это приезжие специалисты. География широкая: от Калининграда и центральной России — до городов в восточной части страны. Есть даже доктора, которые приехали из бывших республик СССР.

Конечно, к нам приходят и молодые специалисты после ординатуры. Кто-то, поработав у нас, принимает решение попробовать себя в другом месте. Мы относимся к этому нормально, поскольку за время сотрудничества успеваем реализовать какие-то элементы наставничества, помогаем молодым специалистам приобрести опыт.

Есть определенная ротация и среди состоявшихся докторов. Если кто-то уходит на повышение или в административную деятельность — мы ищем на их место новых специалистов. Активно участвуем в конференциях, стараемся презентовать наш центр в кругу коллег. Поэтому врачи ведущих клиник страны знают о наших возможностях. Перед трудоустройством специалисты приезжают к нам на одну-две недели на стажировку. Они прикрепляются к нашим докторам и участвуют в лечении пациентов. За это время мы смотрим, насколько профессиональные качества врача соответствуют нашим ожиданиям, он смотрит на условия работы, и если всех все устраивает, договариваемся о трудоустройстве.

Для приглашенных докторов мы выделяем жилье на территории госпиталя — в зависимости от семейного положения и количества детей врач может претендовать на 1-комнатную, 2-комнатную или 3-комнатную квартиру. При поддержке администрации города устраиваем детей в садики и школы и помогаем найти работу для второй половинки.

Как зарабатывает клиника? Очевидно, что госзадания, тем более в урезанном виде, недостаточно для того, чтобы обеспечить работу центра.

Алексей Щелкунов:

— Хочу подчеркнуть, что Владислав Валентинович никогда не относился к этому проекту как к бизнесу, и никогда не планировал вернуть вложенные в проект деньги и заработать на этом. Он направил на строительство 3,3 млрд руб., еще 1,2 млрд руб. добавили региональные власти. Это проект государственно-частного партнерства. Четверть акционерного общества «Госпиталь восстановительных инновационных технологий», который является учредителем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, по определению принадлежит Свердловской области. Наша общая задача — помочь людям.

Но, конечно, для того чтобы обеспечивать зарплаты врачей и индексировать их, своевременно обслуживать и обновлять оборудование, содержать имущественный комплекс, мы должны иметь определенный заработок. Помимо медицинской помощи, которая оказывается по программе госгарантий, и платных пациентов, которые оплачивают услуги за свой счет или в рамках ДМС, у нас есть еще несколько вспомогательных источников дохода.

Например, я уже говорил, что у нас есть собственные подразделения, которые занимаются стиркой и приготовлением пищи — мы также предоставляем эти услуги на условиях аутсорсинга на внешний рынок.

У нас есть гостиница, где останавливаются не только пациенты и их близкие, но и гости Нижнего Тагила. Здесь закрытая территория, охраняемая парковка, неподалеку — парковая зона и пруд. У нас любят останавливаться спортсмены: рядом — ФОК «Президентский», где проходят различные спортивные события, отсюда удобно добираться до Горы Белой и трамплинного комплекса «Аист».

По оказанию медицинской помощи сотрудничаем с предприятиями и организациями города. Наверное, здесь самый яркий пример — ЕВРАЗ НТМК. У предприятия нет собственной ведомственной поликлиники, как, например, у Уралвагонзавода, поэтому оно заинтересовано в нашем медицинском центре. Они запустили несколько программ для сотрудников: это углубленная медицинская диагностика и последующее медицинское сопровождение.

Например, есть углубленная программа медосмотра для руководителей, а также работников предприятия из групп риска по профессиональным заболеваниям. Есть программа «Ваш доктор», в рамках которой застрахованные сотрудники НТМК получают необходимую медицинскую помощь и мониторинг состояния в течение года под руководством закрепленного врача.

У вас есть планы по дальнейшему развитию медицинского центра?

Алексей Щелкунов:

— Планы есть, но их невозможно реализовать без дополнительных инвестиций. У нас во второй очереди строительства есть три возведенных здания с инженерными коммуникациями и внешней облицовкой. В одном из них мы планируем открыть стационар для пациентов, нуждающихся в дополнительных технологиях реабилитации, в т.ч. инвалидов, в другом — диспансер, в третьем — мощный реабилитационный комплекс с бассейном, тренажерными залами, целым набором различных методик физиотерпии, фактически это вариант санаторно-курортного лечения в черте города.

Первое здание может быть перепрофилировано. В этом корпусе можно предусмотреть травматологические отделения детской многопрофильной клиники, в которой давно нуждается Нижний Тагил. Мы могли бы поучаствовать в этом проекте. Для этого необходимо дополнительное финансирование, чтобы выполнить модернизацию, внутреннюю отделку и дооснастить корпус оборудованием. Проект может быть реализован совместно с правительством Свердловской области.

А вы уже озвучивали эту инициативу в региональном правительстве?

Алексей Щелкунов:

— Да, мы направляли свои предложения по этому поводу в правительство Свердловской области, но пока, к сожалению, ответа не получили.

Госпиталь Тетюхина, как я уже говорил — это проект государственно-частного партнерства. Для того чтобы проект развивался дальше, нам нужно наладить системное взаимодействие с региональными органами власти.

Наше предложение заключается в том, чтобы подписать долгосрочное соглашение о сотрудничестве для того, чтобы совместно оказывать медицинскую помощь жителям Свердловской области, учитывая реальные потребности региона. Такой документ внес бы определенность по многим вопросам, в том числе — по выделению квот и достройке объектов второй очереди медицинского комплекса.

В материале использованы фотографии DK.RU, а также снимки, предоставленные УКЛРЦ

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