На Урале презентуют нашумевшую технологию для рынка загородного строительства

Гости мероприятия смогут первыми в Екатеринбурге опробовать технологию «Иней», которая помогает защитить стеклопакеты и оконные рамы от строительной грязи.

Те, кто связан со строительством, знает, как быстро теряют первоначальный вид новые окна. Решение этой проблемы нашли на уральском заводе. Компания «ОкнаДома» разработала специальный состав, который наносится на установленные окна. Гель, застывая, становится пленкой, которая не дает строительной грязи повредить стеклопакет и раму окна.

Новую технологию — «Иней» — презентуют 5 октября. Для архитекторов, дизайнеров и строителей загородных домов устроят бизнес-завтрак. Ожидается, что в нем примут участие vip-гости из Союза архитекторов России, один из лучших архитекторов Екатеринбурга, а также представили премиального коттеджного поселка.

Гости мероприятия смогут первыми в Екатеринбурге опробовать технологию «Иней». Всем гостям подарят тестовые образцы геля и другие подарки от организаторов и партнеров.

Формат презентации — лаунж-завтрак.

Успейте зарегистрироваться до 1 октября.

Осталось всего 25 мест.

oknadoma.online/event

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