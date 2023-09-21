Проголосовали даже покойники: дом на Уралмаше перешел к новой УК без ведома жильцов

В июле жильцы дома на ул. Победы с удивлением узнали о смене своей управляющей компании на УК «Народная». Несколько сотен решений собственников были подделаны. В такой ситуации — еще несколько домов.

На Уралмаше разворачивается детективная история в духе «лихих 90-х». Правда, пока ее участники встречаются не на пустыре, в судах.

В середине июля жильцы дома на Победы, 31 узнали, что теперь им управляет не УЖК «Орджоникидзевская», а ООО УК «Народная» «на основании протокола общего собрания собственников помещений от 30.05.2023 г. №1». Ни о проведении собрания, ни о голосовании, ни об УК «Народная» они ничего не знали.

В доме более 450 квартир и 700 собственников. Увидев документы, многие обнаружили, что их почерки и подписи подделаны. Как минимум в двух случаях свои подписи «поставили» умершие люди. «Избранного» их решением председателя собрания Фролова Анатолия Леонидовича жильцы дома «в глаза не видели» (хотя он действительно там проживает).

Развернулась «баталия». Жильцы дома провели собственное собрание и проголосовали за то, чтобы дом остался под управлением УЖК «Орджоникидзевская». Ответом на это стало появление второго протокола (от 20.07.23) с поддельными подписями жильцов о переходе дома к УК «Народная». Собственники попытались перекрыть его вторым голосованием. Последовал третий протокол (27.07.23) с поддельными подписями. Собственники проголосовали за УЖК «Орджоникидзевская» в третий раз (перечисленные документы есть в распоряжении DK.RU).

По какой-то необъяснимой причине сработали «карты» УК «Народная», и Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области передал наш дом в ее управление по первому протоколу, — говорит Сергей, один из собственников дома на Победы, 31.

Жильцы отмечают: со сменой УК жить в доме стало невозможно. Мусоропроводы во всех подъездах забиты, потому что их не обслуживают, либо обслуживают неправильно. На всех этажах стоит соответствующий запах, летают мухи, в дом вернулись тараканы. Жильцы стали выносить мусор на контейнерную площадку, но и там уборка производится некачественно.

Больше всего собственники боятся лишиться средств, собранных на капремонт дома, и что на них «повесят» многомиллионные долги за ресурсы.

Основания для опасений действительно есть. Директором УК «Народная» является Виктор Матвеевич Старокожев. Его и его сына Евгения Викторовича Старокожева можно назвать серийными учредителями управляющих компаний в Екатеринбурге (УЖК «ЖКО-Екатеринбург», УК «Екадом»). УК «Лазурит», ООО УК «ГЭС» и ООО «УК ЖК «Адмиральский» входят в группу компаний, конечными бенефициарами которых являются Евгений и Виктор Старокожевы (данные E1.RU).

В течение многих лет эти организации оказываются в центре конфликтов с собственниками домов, переходящих под их управление, и с другими УК.

В первой полученной «платежке» о УК «Народная» жильцы дома на Победы, 31 не обнаружили графы «капремонт». То есть, внести соответствующий платеж они не могут.

В настоящий момент взносы на капремонт поступают на спецсчет. Жители могут потратить их по решению общего собрания. Специалист фонда капремонта объяснил, что деньги останутся на счете до тех пор, пока жильцы не накопят долги. Если это произойдет, наши деньги уйдут в «общий котел». По какой-то причине УК хочет, чтобы мы копили долги за капремонт, поэтому не включает его в «платежку», — говорит жительница дома Елена.

Жильцы дома на Победы, 31 пытаются оспорить протоколы с поддельными подписями в Орджоникидзевском районном суде. Уже состоялось два заседания — 19 и 20 сентября. Несколько десятков собственников выступили свидетелями.

В коридорах суда они встретились с собратьями по несчастью. С января 2023 г. в аналогичном процессе, связанном с переходом под управление УК «Народная», находятся собственники дома на ул. Уральских рабочих, 41. На днях в пользу жильцов дома на ул. Уральских рабочих, 55а завершился инициированный ими судебный процесс: от УК «Народная» они «отбились».

Все дома переходили под управление УК «Народная» по одной схеме: якобы проводятся собрания собственников, на них избирается председатель, который подписывает протоколы о смене УК, решения собственников заполняются и подписываются без их ведома. Дальше подделки передаются в госорганы.

При этом формально УК «Народная» и ее директор Виктор Старокожев ни при чем.

27 сентября жители дома на Победы, 31 вновь отправятся в суд. В настоящий момент они уже «разрешили» УК «Народная» заключать договоры возмездного пользования своим имуществом по размещению рекламных конструкций, оборудования операторов связи и пр. Их «решение» зафиксировано в Протоколе №4 от 13 августа 2023 г. (документ есть в распоряжении DK.RU).

Напомним, что в 2018 г. Виктор Старокожев уже проходил по делу о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с июня 2015 г. по декабрь 2016 г., будучи директором ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», г-н Старокожев организовал подделку протоколов общих собраний и бюллетеней для голосования, проводимых среди жильцов домов на Уралмаше по вопросу выбора управляющей компании. С помощью поддельных документов он хотел добиться включения 111 многоквартирников в реестр домов, обслуживаемых ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург».