Жители Екатеринбурга смогут забирать покупки с Авито в пунктах выдачи Яндекс Маркета

Через пункты выдачи можно будет отправлять или получать посылки до 12 кг.и стоимостью до 15 тыс. руб. Также будет доступно отслеживание заказа через Яндекс Go.

Покупатели с Авито смогут получать купленные товары в пунктах выдачи заказов Яндекс Маркета. Как рассказали в пресс-службе Авито, такая услуга появится уже в октябре 2023 г. В Екатеринбурге забирать покупки с Авито можно будет в 216 пунктах выдачи.

Через пункты выдачи заказов Яндекс Маркета пользователи смогут отправлять или получать посылки до 12 кг. Максимальная стоимость заказа на старте составит 15 тыс. руб., в перспективе лимит планируется повысить до 150 тыс. руб.

В компании рассказали, что оплата товаров будет проходить в формате «Безопасной сделки», деньги переведут продавцу только после того, как покупка будет получена.

Сдать заказ продавец сможет по номеру телефона и паспорту, а покупателю для получения нужно будет назвать свой номер телефона и код выдачи. У покупателя будет 15 минут на проверку товара, в течение которых от него можно будет бесплатно отказаться. Директор по логистике в Авито Сергей Пустыльник рассказал:

За два года количество заказов в Авито Доставке выросло в 14 раз. Сегодня число посылок, отправляемых россиянами через сервис, дошло до нескольких сотен тысяч в день. Сотрудничество с сервисами Яндекс Доставка и Яндекс Маркет, располагающими узнаваемыми комфортабельными пунктами выдачи, – важный шаг для нас и долгожданное нововведение для наших пользователей.

Товары с Авито доставят в пункт выдачи Яндекс Маркета, где они будут хранится семь календарных дней, затем продлить срок хранения можно будет еще на неделю.

Помогать с организацией доставки заказов будет сервис Яндекс Доставка, а отслеживать посылку пользователи Авито смогут в приложении Яндекс Go. Операционный директор Яндекс Маркета Александр Костин выразил уверенность, что услуга будет пользоваться популярностью, а количество клиентов в пунктах выдачи заказов будет расти.