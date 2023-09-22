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Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2,1 раза

Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2,1 раза
Иллюстрация: freepik

Ставки по программе «Ипотека для семей с детьми» начинаются от 5,89% годовых, а минимальная ставка на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ — от 14,49% годовых.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования по итогам 8 месяцев 2023 г. в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. — до 26,2 млрд руб. Ипотечный портфель банка на 1.09.2023 года вырос в 1,1 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 123 млрд рублей.

Основной рост в первом полугодии произошел за счет кредитования по госпрограммам — «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Банк Уралсиб входит в Топ-10 ипотечных банков по итогам 2022 Г. (Банки.ру), и предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья.

Сегодня минимальная ставка по ипотечному кредиту на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ составляет 14,49% годовых. Кредиты по программе «Ипотека для семей с детьми» предоставляются по ставке от 5,89% годовых, по программе «Ипотека с господдержкой» — от 7,89% годовых.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».  

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.  

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Автор: Екатерина Тарханова
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