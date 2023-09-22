Нейросеть встала на защиту жителей УрФО от диких животных

Пункт наблюдения развернули в Ханты-Манскийском автономном округе. Специальная система видеомониторинга предупреждает экстренные службы и экологов медведях, которые движутся в сторону жилого массива.

В Ханты-Мансийском автономном округе развернули первый пункт наблюдения за дикой природой, оборудованный специальной системой видеомониторинга. Следить за перемещениями животных с помощью нейросети начали на границе поселка Пионерский и лесного массива. Данные попадают в интеллектуальную систему, которая автоматически идентифицирует дикое животное. Если хищники выходят за пределы естественной среды обитания — экологи и экстренные службы оповещаются об этом автоматически.

Для передачи видео c места наблюдения используется оборудование МегаФона. Биометрическая идентификация обеспечивается платформой компании NtechLab — разработчика видеоаналитического программного обеспечения. А сама идея проекта принадлежит воспитанником нефтеюганского филиала детского технопарка «Кванториум», где они осваивают технологии и основы инженерных специальностей.

Идея школьников применить современные цифровые технологии для заботы о животных очень созвучна тому, что мы делаем уже не первый год по всей стране. Сейчас технологии МегаФона обеспечивают круглосуточную и автоматизированную поддержку самым разным сферам общества и бизнеса: наши системы экомониторинга в режиме 24/7 собирают и анализируют данные о состоянии окружающей среды, а промышленные и строительные объекты наших партнеров оснащены системами мониторинга транспортной и производственной безопасности, — комментирует директор по национальным проектам МегаФона Александр Калошин.

Как рассказали в компании МегаФон, ребята активно участвуют в проекте: сейчас они вместе с NtechLab «обучают» нейросеть максимально точно распознавать диких животных на базе массива видеоматериала. В этом им помогают и сотрудники местных заповедников «Малая Сосьва» и «Юганский».