Уральский приборостроительный завод разработал аппарат ИВЛ для пациентов от 2 до 300 кг

Пока предприятие изготовило только первые опытные образцы. Но уже в конце следующего года стартует серийное производство импортозамещающего оборудования.

Концерн КРЭТ ГК «Ростех» изготовил первые опытные образцы нового аппарата искусственной вентиляции легких «Мобивент». Его разработкой занимается Уральский приборостроительный завод.

Особенность аппарата заключается в том, что он может быть адаптирован к индивидуальным потребностям пациентов весом от 2 до 300 кг. Аппарат оснащен поворотным дисплеем и новым графическим интерфейсом, программное обеспечение к которому разрабатывалось совместно с командой врачей-реабилитологов.

Новая разработка концерна — еще один шаг в процессе отказа от закупок аппаратов ИВЛ зарубежного производства, что особенно актуально в условиях санкций. От дыхательных аппаратов зависят жизни людей, поэтому создание отечественных устройств такого класса – вопрос не только технологического суверенитета, но и национальной безопасности. В настоящее время мы выходим на стадию испытаний, начало серийного производства аппаратов «Мобивент» запланировано на конец 2024 г., выход на рынок – в 2025 г., – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Напомним, Уральский приборостроительный завод — одно из ведущих в стране предприятий России по разработке и серийному производству медицинской техники. В период пандемии коронавируса УПЗ произвел 15 тыс. аппаратов ИВЛ, которые спасли жизни тысячам пациентов. Но, к сожалению, были и несчастные случаи.

Как ранее писал DK.RU, 9 и 12 мая 2020 г. в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошли возгорания аппаратов, в результате двух ЧП погибли шесть человек. После этого завод отозвал свои аппараты из российских больниц. Устройства ИВЛ прошли дополнительные тестирования. Однако, как рассказывал DK.RU, специалисты КРЭТ, которые провели исследования, не нашли неисправностей в аппаратах.

Тем не менее, в мае Росздравнадзор запретил своим указом обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые выпускает УПЗ.