«Он был один из столпов перехода к рыночной экономики». Умер Евгений Ясин

В 1992 г. Ясин основал НИУ ВШЭ вместе с Ярославом Кузьминовым. С 1994 по 1997 гг. Евгений Ясин занимал пост министра экономики в правительстве Виктора Черномырдина.

Умер бывший министр экономики России, бывший научный руководитель и один из создателей НИУ «Высшая школа экономики», экономист Евгений Ясин, пишет РБК. Ему было 89 лет.

Ушел из жизни Евгений Ясин. Он был один из столпов перехода советской экономики к рынку, создатель Высшей школы экономики. Для многих он был учителем и другом. Светлая память, — написал в Telegram бывший глава Минфина Алексей Кудрин.

В пресс-службе ВШЭ выразили соболезнования родным и близким Евгения Ясина:

Сегодня утром ушел из жизни Евгений Григорьевич Ясин — один из основателей нашего университета и его почетный научный руководитель. Евгений Григорьевич всегда был опорой Вышки и другом для многих наших коллег. Талантливый ученый, прекрасный организатор, человек, чей вклад в развитие страны сложно переоценить. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Евгения Григорьевича. Его уход из жизни — огромная потеря не только для Вышки, но и для всей России, — отметили в пресс-службе.

Евгений Ясин родился в Одессе 7 мая 1934 г., там он окончил Одесский гидротехнический институт. В 1963 г. окончил экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

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В 1989 г. Ясин возглавил отдел в Государственной комиссии Совета министров СССР по экономической реформе. Он был соратником Егора Гайдара и Анатолия Чубайса и одним из авторов программы «500 дней», которая предполагала переход от плановой экономики Советского Союза на рыночную экономику, программа не была реализована.

В 1992 г. Ясин основал НИУ ВШЭ вместе с Ярославом Кузьминовым, который возглавлял вуз почти 30 лет и с июня 2021 г. стал его научным руководителем. Экс-министра экономики РФ считают первым наставником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

С 1994 по 1997 гг. Евгений Ясин занимал пост министра экономики в правительстве Виктора Черномырдина. С марта 1997 г. по март 1998-го был министром без портфеля при Черномырдине, отвечал за экономический блок. После отставки Черномырдина продолжал исполнять обязанности министра. Покинул правительство летом 1998 г. С октября 1998 г. по июнь 2021-го был научным руководителем Высшей школы экономики.