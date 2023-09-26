У нас отмена. WhatsApp* отказался от запуска каналов в России из-за риска блокировки

С 13 сентября в WhatsApp* можно создавать каналы по аналогии с Telegram. Изначально планировалось, что россияне тоже смогут пользоваться этой функцией, однако Роскомнадзор пригрозил блокировкой.

Мессенджер WhatsApp* отказался от планов запустить каналы в России после заявлений о блокировке от Роскомнадзора, пишет Forbes.

Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время, — сказал представитель компании.

WhatsApp* запустил функцию каналов по аналогии с Telegram 13 сентября. Сейчас функция доступна пользователям в 180 странах. WhatsApp* заявил, что свои каналы в мессенджере создают «тысячи организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений».

О возможной блокировке мессенджера из-за запуска каналов ранее говорил депутат комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он отмечал, что «сомневаться в антироссийском характере этих каналов не приходится», поскольку WhatsApp* принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией «со всеми вытекающими отсюда последствиями», рассказывал DK.RU.

В Роскомнадзоре также оперативно отреагировали на сообщение о запуске каналов, там «настоятельно рекомендовали» россиянам пользоваться отечественными сервисами:

Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — к блокировке, — говорила служба.

*мессенджер принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России