Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобили

Уралсиб вошел в топ рейтинга лучших автокредитов на подержанные автомобили в сентябре 2023 г., согласно исследованию портала Выберу.ру, в котором участвовали предложения 50 крупнейших банков страны.

При составлении рейтинга эксперты учитывали размер процентной ставки, ежемесячных платежей и полную стоимость кредита. В расчет также включались сумма и срок автокредита. Помимо этого в исследовании учитывались такие факторы, как размер первоначального взноса, его влияние на ставку, количество программ страхования, возможность выбора (без КАСКО, без обязательного страхования заемщика) и влияние на уровень ставки, оформление онлайн и отсутствие скрытых комиссий, количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика, условия досрочного погашения и другие параметры.

Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования, входит в топ-10 российских банков по объему выдач автокредитов и размеру автокредитного портфеля по итогам 2022 года (Банки.ру). Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе — без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита — 17 млн руб., максимальный срок кредитования — 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы — не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита: паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

СПРАВКА ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 сентября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1343 банкомата и 284 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

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