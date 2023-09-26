Мэрия Екатеринбурга остановила строительство складов напротив ЭКСПО. Их могут снести

Чиновники обнаружили, что объект строится без соответствующего разрешения. Его реализует компания, имеющая непосредственное отношение к одному из самых известных долгостроев города — центру «Призма».

Горадминистрация подала иск к ООО «Терминал Чкаловский». Департамент стройнадзора выявил, что компания строит объекты (предположительно склады) напротив «Екатеринбург-Экспо» без разрешения и оформления прав на землю. Их придется снести или «привести в соответствие по кодексу».

Арбитражный суд Свердловской области ввел обеспечительные меры, запретив компании и другим лицам строить новые объекты на участке в пределах кадастрового квартала, где уже находятся склады.

Примечательно, что в 2014 г. Свердловское управление Госстройнадзора подавало в арбитражный суд исковое требование о признании помещения площадью 13 тыс. кв. м складского комплекса «Чкаловский» самовольной постройкой и требовало его снести. В тот момент терминал «Чкаловский» занимал второе место по объему складских площадей на территории Свердловской области.

ООО «Терминал Чкаловский» имеет отношение к строительству торгово-делового центра «Призма», расположенного на пересечении ул. Челюскинцев — Стрелочников. Это один из самых известных долгостроев города. Как пишет РБК, по 33% акций ООО «Терминал Чкаловский» принадлежат ЗАО «Продект», бизнесменам Олегу Соболеву и Дмитрию Нефедову. ЗАО «Продект» было в числе учредителей «ТВЦ Европейский» — владельца «Призмы». В конце 2022 г. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск администрации Екатеринбурга к «ТВЦ Европейский», согласно которому собственник должен будет снести большую часть здания в течение двух с половиной лет.

