«И авторам, и редакторам нужен больший гонорар». Какие детские книги издают сегодня в РФ

«Актуальность книги — это не про новостную повестку. Это про дружбу, про любовь, про отношения. Это то, о чем на самом деле хочется поговорить с детьми».

Что происходит на российском книжном рынке, влияют ли не него возникший в 2022 г. дефицит бумаги и красок, санкции и новые законы? Ранее DK.RU писал о том, что думает о ситуации книжный продюсер, работающий в первую очередь на рынке научно-популярной литературы. Отличается ли ситуация в сфере детского и подросткового книгоиздания? О происходящем на этом рынке в эфире «Радиошколы» рассказала главный редактор издательства «КомпасГид» Марина Кадетова. Главное из интервью — в материале.

«У нас есть любимые книги и мы их бережем»

— Ситуация на рынке сильно поменялась после введения санкций. Сейчас не все зарубежные партнеры работают с издательствами России, количество на рынке уменьшается, мы сделать с этим ничего не можем. Тиражи снизились, покупать стали меньше, а цены выросли, к тому же авторам уже требуется больший гонорар, как и переводчикам, редакторам, корректорам.

Издательства мобилизовались в 2022 г., мы что-то придумывали и решали: «Это издать, это пока придержать». То, что просто хотелось издать, немного отложили, так как было неясно, что будет происходить. Появились проблемы и с бумагой, и с поставками, и со сроками типографий, которые так и не наладили работу с 2020 г. Если раньше мы могли напечатать книгу за три недели, сейчас это очень быстро, процесс занимает полтора – два месяца. Мы начали пользоваться услугами «оперативных» типографий, которые делают совсем небольшие тиражи — 100 – 300 экземпляров.

Это связано и с тем, что «КомпасГид» вырос и у нас появились книги, которые мы очень любим. Это не бестселлеры, но мы не хотим, чтобы они уходили из издательского портфеля. Например, книга Марии Ботевой «Мороженое в вафельных стаканчиках» — очень хорошая детская проза, которая много раз переиздавалась большими тиражами.

За бестселлерами мы не гонимся, есть ощущение: если книга вышла из первого тиража, переиздается и для нее находится читатель — это здорово. Конечно, есть однозначные бестселлеры, тираж которых превысил 20–30 тысяч экземпляров. Скажем, это книга Виктории Ледерман «Календарь ма(й)я», в которой есть и приключенческая, и психологическая составляющая — то, что мы всегда ищем в книгах.

Есть у нас еще очень важная для издательства книга — это «Сахарный ребенок» Ольги Громовой. История основана на реальных событиях, часть ее — это истории, записанные той самой Стеллой Нудольской (девочка, в 5 лет ставшая узницей ГУЛАГа — ред.). И когда мы ее дочитали, мы поняли: это не простые мемуары. Это взгляд взрослой женщины, которая смотрит на прошедшее уже на расстоянии. И книга в целом не про тяготы жизни ссыльных, а про внутренний стержень. «Сахарного ребенка» очень любят неортодоксальные педагоги, книга входит в списки литературы для внеклассного чтения и всячески живет полноценной жизнью, что не может не радовать.

«Актуальность книги — это не про новостную повестку»

Когда мы начинали работать, нам нужно было очень быстро набирать объем, начинали с книжек-картинок. Но актуальность книги важна была всегда, причем актуальность — это не про новостную повестку. Это про дружбу, про любовь, про отношения. Это то, о чем на самом деле хочется поговорить с детьми. Естественно, важно и литературное качество текста, потому что какие-то вещи можно исправить, а какие-то крайне сложно или просто невозможно. Еще одна важная вещь — позиция автора, и ее сложно выразить словами. Это некое ощущение общности, когда понятно, на одной мы волне или нет.

Бывает, что мы заглянули в книгу и поняли, что тема не наша. Это задача автора: изучать, что издательство публикует, что выходит, и отправлять рукописи туда, где они могут понравиться.

Если автор выбран, мы выстраиваем порядок чтения рукописи — есть своеобразная очередь. Обсуждаем все на планерках и иногда предлагаем автору доработать текст, дописать. Бывает, что отказываем.

В очереди можно стоять достаточно долго, но мы стараемся читать и давать ответы быстрее. Кроме того, есть коллеги по цеху, которые могут посоветовать произведение или автора. Это обычно авторы-мэтры, литературному вкусу которых мы доверяем. Рекомендовать могут и другие люди, если мы доверяем их вкусу, готовы рассмотреть предложенный вариант.

Мне кажется, у «КомпасГида» сложилось свое видение, свое ощущение, свое понимание авторов. Очень приятно слышать, когда писатели говорят, что мечтают попасть в наше издательство.

Список книг, которые стоит прочитать с ребенком и подростком:

«Я не люблю Джозефину», Софи Дьёэд. Книга написана с юмором, хорошая история любви для младших и средних школьников.

Книга написана с юмором, хорошая история любви для младших и средних школьников. «Семь дней до сакуры», Светлана Лаврова . Книга про подростков, живущих в Екатеринбурге, где открылся портал в средневековую Японию.

. Книга про подростков, живущих в Екатеринбурге, где открылся портал в средневековую Японию. «Пожиратель ищет Белую сову», Евгений Рудашевский. Победитель конкурса «Книгуру», это нелинейная история с парадоксальной, неожиданной концовкой. История — о жизни девочки, которая боится неких пожирателей.

Победитель конкурса «Книгуру», это нелинейная история с парадоксальной, неожиданной концовкой. История — о жизни девочки, которая боится неких пожирателей. «Те, кого не было», Анна Зенькова. За что мы очень любим Аню Зенькову — писательницу из Минска, пишущую на русском языке, — за то, как четко она выхватывает истории взаимоотношений взрослых и детей.

За что мы очень любим Аню Зенькову — писательницу из Минска, пишущую на русском языке, — за то, как четко она выхватывает истории взаимоотношений взрослых и детей. «Я — король?» писательницы из Казахстана Аделии Амраевой. Это книжка-картинка, история о разных детях и о том, как важно оставаться человеком.

писательницы из Казахстана Это книжка-картинка, история о разных детях и о том, как важно оставаться человеком. «Уличные люди» — графический репортаж для аудитории 12+. Мы стараемся рассказывать о том, что важно для нас. Проект графического репортажа «Уличные люди» родился из журналистского материала, который случайно увидела художница, прониклась и нарисовала комикс про бездомных людей, имя и лица которым дала журналист Ирина Кравцова.

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