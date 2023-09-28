«КомЗол» в Екатеринбурге: люксовый ломбард дорогих вещей

Здесь можно получить заем, сдав в залог или без права выкупа изделия премиум-класса, и тут же обновить ювелирный гардероб или купить сумку категории «люкс».

Россыпи бриллиантов, швейцарские часы и сумки всемирно известных модных домов уже не первый год украшают витрины «КомЗола» — первого отделения федеральной сети «Фианит-Ломбард» с залогами премиум-класса. Такие изделия были и остаются выгодной инвестицией, новым золотом, которое может не только горделиво ждать на полке своего часа и особого случая, но и начать приносить доход своим владельцам.

В «КомЗоле» можно получить заем, сдав в залог или без права выкупа ювелирные украшения знаменитых домов, драгоценности с уникальными камнями, брендовые сумки и аксессуары, часы элитных марок и меховые изделия премиум-класса. Идеальный change: можно тут же на полученные деньги совершить выгодную покупку: обновить ювелирный гардероб или купить сумку категории «люкс».

Возможно, данная идея изначально может показаться странной, но только на первый взгляд. Идея разумного потребления не нова и все глубже проникает в нашу повседневность: на известных маркетплейсах создаются разделы ReSale и PreOwned (то есть «бывшие в употреблении»), знаменитости создают онлайн-шоурумы из своих вещей, а мир все чаще говорит о проблемах быстрой моды и углеродных следах, оставленных на нашей планете. Сегодняшний день настойчиво внедряет в наше сознание новую идиому: теперь сдавать и покупать люкс-товары вторично — значит быть ответственным покупателем, выбирать качество и новый уровень. Это не только оправдывает каждый вложенный рубль, но и сокращает избыточное производство.

«КомЗол» — это магазин подлинных вещей: каждое изделие проходит тщательную проверку аутентификаторов — экспертов, которые определяют принадлежность или к миру люкса, или фейкам. Последние на витрины не попадают.

Изделия, представленные в «КомЗоле», покупают ценители со всей России: есть доставка курьерской службой с полным страхованием, кабинет Авито и канал в телеграм, где можно отслеживать новинки. С полным ассортиментом удобнее всего ознакомиться в магазине по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 17/1.

Если вам интересно, на какую сумму вы сможете рассчитывать в нужный момент, просто закажите онлайн-оценку на сайте. Это ни к чему не обяжет, зато будете знать, каким активом обладаете.

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