15 октября в Доме Кино состоится премьерный показ фильма «Каравелла Крапивина»

На премьеру можно прийти бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте проекта. Это документальное кино, съемки проходили в Екатеринбурге и Тюмени.

14 и 15 октября состоится премьера документального фильма о Владиславе Крапивине «Каравелла Крапивина». В день его 85-летия в Тюмени, 15 октября – в Екатеринбурге. Фильм начали снимать весной этого года. Летом Президентский Фонд культурных инициатив выделил на съемки два млн руб. Также команда проекта собирала деньги на краудфандинговых платформах, таким образом удалось выручить 490 тыс. руб.

Над картиной работал тюменский режиссер-документалист Дмитрий Колобов. Съемки с марта этого года проходили на родине Владислава Крапивина — в Тюмени, а также в Екатеринбурге — городе, где он написал свои знаменитые книги и создал легендарный отряд «Каравелла». В столице Урала снимали интервью с родными и близкими Владислава Крапивина, а также знаковые для писателя места. Об этом сообщает Областная газета.

Для меня огромное счастье, что фильм выходит совсем скоро. За полгода командой была проделана гигантская работа — над проектом работали более 30 человек из разных городов России. Появление «Каравеллы Крапивина» — это некое чудо: мы выиграли грант, успешно организовали краудфандинг, а сейчас выпустим ленту в срок — ко дню рождения писателя. С нетерпением жду премьерных показов, чтобы увидеть и услышать реакцию зрителя, — поделился режиссер фильма.

В Екатеринбурге показы состоятся в большом зале Дома кино по адресу ул. Луначарского, 137, начало в 15:00 и 17:00. Помимо презентации фильма, зрителей ждет развлекательная программа с розыгрышем призов. Зарегистрироваться нужно на сайте проекта.

Позже премьерные показы «Каравеллы Крапивина» также пройдут в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

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