Банк Уралсиб предлагает бизнесу в аренду онлайн-кассу со встроенным терминалом эквайринга

Касса предоставляется под ключ с ОФД и фискальным накопителем партнером банка Уралсиб — компанией «Платежные технологии» (ООО «Первый ККМ»).

Бизнес-клиенты банка Уралсиб — юридические лица и индивидуальные предприниматели — могут оформить в аренду онлайн-кассу «2в1» — кассовый терминал Эвотор 5i со встроенным терминалом эквайринга. Для оформления онлайн-кассы в аренду необходимо обратиться к клиентскому менеджеру в офисе банка, по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса или в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн.

Варианты аренды:

аренда онлайн-кассы «2в1» за 4000 руб. в месяц с переходом в собственность через15 месяцев платежей в комплектации с фискальным накопителем на 15 месяцев (если фискальный накопитель на 36 месяцев, касса переходит в собственность через 18 месяцев);

аренда онлайн кассы «2в1» за 3500 руб. в месяц без перехода в собственность.

У клиентов есть также и другие возможности приобретения и аренды онлайн-касс:

выкуп на любом сроке аренды;

аренда кассы без терминала эквайринга;

рассрочка на 2 или 4 месяца;

покупка кассы за полную стоимость.

Подробнее о сервисе, а также других продуктах и услугах банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8 800 700 77 16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн или в офисах банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

СПРАВКА ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в семи федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 сентября 2023 г. насчитывает 220 точек продаж, 1343 банкомата и 284 платежных терминала. Кроме собственной сети банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

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