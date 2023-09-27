Банк Уралсиб предлагает бизнесу в аренду онлайн-кассу со встроенным терминалом эквайринга
Касса предоставляется под ключ с ОФД и фискальным накопителем партнером банка Уралсиб — компанией «Платежные технологии» (ООО «Первый ККМ»).
Бизнес-клиенты банка Уралсиб — юридические лица и индивидуальные предприниматели — могут оформить в аренду онлайн-кассу «2в1» — кассовый терминал Эвотор 5i со встроенным терминалом эквайринга. Для оформления онлайн-кассы в аренду необходимо обратиться к клиентскому менеджеру в офисе банка, по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса или в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн.
Варианты аренды:
- аренда онлайн-кассы «2в1» за 4000 руб. в месяц с переходом в собственность через15 месяцев платежей в комплектации с фискальным накопителем на 15 месяцев (если фискальный накопитель на 36 месяцев, касса переходит в собственность через 18 месяцев);
- аренда онлайн кассы «2в1» за 3500 руб. в месяц без перехода в собственность.
У клиентов есть также и другие возможности приобретения и аренды онлайн-касс:
- выкуп на любом сроке аренды;
- аренда кассы без терминала эквайринга;
- рассрочка на 2 или 4 месяца;
- покупка кассы за полную стоимость.
Подробнее о сервисе, а также других продуктах и услугах банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8 800 700 77 16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн или в офисах банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.
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