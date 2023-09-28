Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба вошла в топ-3 лучших пенсионных карт

Карта «Почетный пенсионер» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших дебетовых карты «Мир» для пенсионеров в сентябре 2023 года. Рейтинг составлен порталом Bankiros.ru.

В рейтинг вошли карты с бесплатным обслуживанием и оплатой ЖКХ без комиссии. При его составлении эксперты также учитывали стоимость обслуживания, размер кешбэка и процента на остаток, скорость изготовления и другие параметры.

Карта «Почетный пенсионер» банка Уралсиб с бесплатным выпуском и обслуживанием дает возможность получения до 4,5% годовых на ежемесячный остаток и до 3% кешбэка за покупки. Снимать наличные в банкоматах Уралсиба и партнеров можно также бесплатно.

Более подробно о карте «Почетный пенсионер» и других выгодных карточных продуктах банка можно узнать в отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

СПРАВКА ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 сентября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1343 банкомата и 284 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

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