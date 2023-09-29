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«Эфес» разработал для екатеринбургских застройщиков онлайн-платформу «Биржа подряда»

«Эфес» разработал для екатеринбургских застройщиков онлайн-платформу «Биржа подряда»
Иллюстрация: «Эфес»

Это площадка для размещения тендеров, профильных объявлений и базы контрагентов. Презентация состоится на выставке 100+ TechnoBuild 2023.

#НОВОСТИ

На выставке 100+ TechnoBuild 2023 застройщик «Эфес» представит концепт онлайн-платформы «Биржа подряда» — современной тендерной площадки для строительной отрасли. Здесь можно будет разместить свой заказ, найти исполнителей работ или принять участие в конкурсах. Большая презентация состоится 5 октября в 10 ч. в Екатеринбург-Экспо.

Тендерная площадка, профильная доска объявлений, достоверная база контрагентов — три кита, на основе которых была разработана «Биржа подряда». Важно отметить, что агрегатор был разработан не просто как справочник контрагентов, а как база проверенных партнеров — со своим рейтингом, отзывами и верификацией.

Главная цель создания «Биржи подряда» — сделать процессы в строительной сфере более эффективными и прозрачными. Площадка ускорит бизнес-процессы взаимодействия между заказчиками и подрядчиками, объединит отраслевых представителей всех этапов — от проектирования до эксплуатации, а также сократит финансовые издержки каждого участника.

Стенд «Биржи подряда» установят в главном выставочном павильоне (№1). На площадке каждый день будет работать лекторий, где создатели онлайн-платформы и партнеры проекта расскажут о новых цифровых решениях для девелоперов и управляющих организаций.

Реклама. ООО «Биржа Подряда»

Автор: Татьяна Юстус
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