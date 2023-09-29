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Банк Уралсиб выступил партнером Евразийского ресторанного форума в Екатеринбурге

Банк Уралсиб выступил партнером Евразийского ресторанного форума в Екатеринбурге
Иллюстрация: Банк Уралсиб

Менеджеры банка консультировали участников и гостей форума, разъясняя финансовые вопросы представителям малого и среднего бизнеса.

#НОВОСТИ

Банк Уралсиб выступил партнером Евразийского ресторанного форума в Екатеринбурге. Мероприятие прошло 22 сентября 2023 г. в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg, в нем приняли участие более 300 предпринимателей и руководителей предприятий сферы ресторанного бизнеса и смежных отраслей.

Банк Уралсиб на форуме представляли менеджеры по прямым продажам малому бизнесу: они консультировали участников и гостей, давали советы и разъяснения по финансовым вопросам. Потенциальным клиентам были предложены взаимовыгодные варианты сотрудничества. Также среди участников Форума были разыграны многочисленные призы от банка Уралсиб.

Поддержка малого и среднего бизнеса в регионах присутствия Уралсиба — наша традиционная политика, которой мы придаем огромное значение. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на прямые продажи и активное использование цифровых каналов взаимодействия с клиентами, — отметил  Евгений Чукреев, руководитель дирекции привлечения и развития продаж малому бизнесу в Свердловской ТД. — У нас есть предложения для предпринимателей любых отраслей бизнеса — банк обладает широкой линейкой финансовых продуктов, предлагает удобные нефинансовые сервисы. Мы рады возможности расширить сотрудничество с Уральскими рестораторами, участвуя в этом прекрасно организованном форуме.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

 

Автор: Александра Клименко
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