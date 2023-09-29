ИИ-алгоритмы Авито научились прогнозировать результат продвижения

Функционал, который теперь доступен профессиональным продавцам площадки, позволяет выбирать максимально эффективную стратегию продвижения.

Платформа Авито сообщила, что ИИ-алгоритмы теперь умеют прогнозировать результаты продвижения объявлений. В компании пояснили, что новые услуги продвижения позволят пользователям видеть диапазон дополнительных просмотров в рамках выбранного бюджета.

Продавцы смогут определять стратегию продвижения с комфортным бюджетом и понятным результатом, — подчеркнули в компании.

ИИ-алгоритмы не только продвигают объявление в результате поиска и в персональной рекомендательной ленте, но и строят прогноз на основе исторических данных об эффективности продвижения похожих объявлений.

Напомним, ранее использующие сервис Авито продавцы могли оплатить увеличение числа показов в два, пять и десять раз. Однако на эффективность продаж влияла масса других факторов: уровень конкуренции в регионе и категории, время публикации объявления и его качества. Все это делало прогнозы продаж не слишком точными.

Органического роста просмотров многим продавцам не хватало из-за высокой конкуренции, сжатых сроков продажи или низкой популярности товара или услуги.

Сообщается, что объявления будут показывать тем пользователям, которые с большей вероятностью совершат сделку, при этом в прогноз включены только уникальные просмотры: если человек зайдет в объявление несколько раз за день, алгоритм засчитает это как один просмотр.

Первыми попробовать новые услуги продвижения смогут продавцы вертикали «Услуги» и некоторых категорий в вертикали «Товары». Постепенно они станут доступны всем профессиональным продавцам на Авито.

Иван Зимин, директор по монетизации и опыту продавцов, подчеркнул: