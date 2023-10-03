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На Урале пройдет конференция о цифровизации бизнес-процессов «Открытые дни Directum 2023»

На Урале пройдет конференция о цифровизации бизнес-процессов «Открытые дни Directum 2023»
Иллюстрация: «Открытые дни Directum»

Кейсы цифровизации российских компаний с реальным эффектом для бизнеса, живое общение с экспертами и тест-драйв решений Directum — все это ждет участников.

#НОВОСТИ

«Открытые дни Directum» — ежегодное мероприятие, посвященное вопросам цифровизации бизнеса. На конференции участники знакомятся с актуальными трендами и реальной практикой цифровой трансформации, оценивают последние новинки продуктов Directum, а также обсуждают острые вопросы и варианты их решения.

11 октября конференция пройдет в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Новосибирске, а двумя днями ранее, 9 октября, — состоится в Москве.

В фокусе «Открытых дней Directum» — лучшие клиентские кейсы. Опытом цифровизации договорной и проектной работы поделятся спикеры Русской медной компании, ТФОМС Свердловской области, Специализированного Монтажного Управления-2.

Участники конференции увидят, как low/no-code-инструменты ускоряют бизнес-процессы и оценят возможности новой импортонезависимой системы для управления проектами Directum Projects. Спикер генерального партнера мероприятия — компании СТАРКОВ Групп — расскажет, какие задачи по развитию системы они готовы взять на себя.

На конференции будут работать демостенды по HR-процессам, управлению договорами и проектами, организации архивов и работе ИИ-механизмов — посетители смогут увидеть, «потрогать» и оценить современные цифровые бизнес-процессы.

Не упустите возможность посетить «Открытые дни Directum 2023» — площадку для открытого и честного диалога. Участие бесплатное. Зарегистрируйтесь уже сейчас.

Реклама. ООО «ДИРЕКТУМ»

Автор: Александра Клименко
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