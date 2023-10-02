«Потребность в покое, стерильности удовлетворены. Нас ждет проявление чувств в интерьерах»

Сегодня все больше людей понимают: в монотонном белом или бежевом интерьере жить невозможно. Какими будут тренды в дизайне в ближайшие три-пять лет, и доберутся ли они до квартир в России — на DK.RU.

«Если мы не живем в пещере, выходим на улицу, в интернет, находимся в потоке информации, значит, мы с той или иной скоростью улавливаем тренды дизайна. Мы все им подвержены», — считает эксперт в области дизайна Ольга Косырева. 14 сентября она прочитала лекцию на тему «Куда идет мир дизайна: что нового принес 2023 год и что ожидать от 2024-го» в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге (организатор — «Нега»).

DK.RU зафиксировал главное из прозвучавшего.

справка DK.RU Ольга Косырева — эксперт в области дизайна, журналист и редактор с 20-летним опытом работы в популярных, специализированных и деловых изданиях (AD/Architectural Digest, Interni, Vogue и др.). Многократно входила в жюри различных конкурсов в области предметного дизайна, дизайна интерьеров и архитектуры. Семь раз была членом жюри российского этапа SaloneSatellite. Была председателем жюри конкурса «Придумано и сделано в России» Российского государственного музея декоративно-прикладного искусства. C 2011 г. по приглашению итальянских организаторов мебельной выставки Salone del Mobile Moscow выступает куратором лекционной программы с участием лидеров дизайнерской индустрии Италии. В 2012 г. основала «Дизайн-лекторий Ольги Косыревой» — программу авторских лекций об истории и современном состоянии дизайна.

— Я постоянно отвечаю на вопрос: «Актуально ли сегодня говорить о трендах, ведь дизайн очень разный, каждый автор идет своей дорогой, делает, что нравится?». Действительно, современный дизайн разнообразен как никогда раньше. В нем много противоположностей — минимализм и максимализм, модернизм и классицизм, — которые в равной степени выглядят привлекательно. А то, что делается в США, существенно отличается от того, чем живет Европа. Тем не менее, есть единый общий поток.

В марте 2020 г. (сейчас кажется, что это было три жизни назад) был опубликован интерьер особняка рэпера Канье Уэста и Ким Кардашьян в Хидден-Хилс. Фото белоснежного пространства, наполненного естественным светом, в котором почти нет мебели, произвели фурор. Интерьер стал одним из самых обсуждаемых в мире. Люди спорили, это шоу-рум, или реальный дом.

Источник фото: "Нега". Автор: Александр Молчанов

Канье Уэст и Ким Кардашьян привлекли к проекту трех главных архитекторов-минималистов современности — Акселя Вервордта, Винсента ван Дуйсена и Клаудио Сильвестрина. Люди такого уровня являются трендсеттерами. Отличающие этот интерьер мягкость форм, простота, чистота, взвешенность, естественность, натуральность, ощущение покоя и умиротворенности стали базовыми ценностями, тем, чего люди захотели от дизайна в пандемию. Сформировалась цельная стилистика, пока не имеющая общепринятого названия. Для обозначения этого явления используются словосочетания «новая простота», «новый минимализм», «новый примитивизм», «новая первобытность». Мне же нравится термин мягкий минимализм (soft minimal). Эта мягкость — в плавности линий, повышенной тактильности, нюансах, мягких природных цветах (от кремовых к более насыщенным, сложным). Самое интересное, что этот «минимализм» не минималистичный — в нем есть сложность и богатство.

В сентябре 2021 г. в разгар пандемии, когда были маски и обязательные тесты на коронавирус каждые 72 часа, прошел внеплановый Salone del Mobile (Миланский мебельный салон — главная выставка дизайна в мире). Здесь эстетика soft minimal была проявлена. Компании шли «нога в ногу» друг с другом. У всех были мягкие, обволакивающие интерьеры без экзотики и вау-эффектов.

Следующий Миланский салон в июне 2022 г. показал, что вся интерьерная индустрия подчинилась этому тренду. Были стенды, построенные на нюансах белого. Компактная, «обнимающая» мебель. Вещи и пространство в целом создавали ощущение мягкости, простоты, минималистичности, но не аскетичности. Визуально комфортный интерьер, в котором ничего не раздражает и не эпатирует, — таков некий итог 2022 г.

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Больше цвета

В январе 2023 г., когда, наконец, были сняты все коронавирусные ограничения, в Париже прошла Maison&Objet (одна из самых значимых выставок дизайна). Ей предшествовала выставка текстиля Paris Deco Off. На них soft minimal стал более красочным: появились сложные природные глубокие цвета: красная охра, желтая охра, коричневые оттенки, терракота. Много орнаментов, в том числе крупноформатных, с восточными мотивами, сложных поверхностей.

На каждой выставке представляются дизайн-прогнозы в виде инсталляций. Инсталляцию для январской Maison&Objet подготовила Элизабеи Лериш. Она состояла из трех частей, олицетворявших лед/холод, землю/естественность/натуральность и огонь.

Их можно было трактовать как времена года, а можно и как переход от холодного минимализма для избранных к широко популярной эстетике натурального, земли, традиций. И далее — к всплеску энергии, разлитой в интерьере, к цвету, который будоражит и привлекает.

На Миланском мебельном салоне в апреле 2023 г. сохранился запрос на soft minimal, состояние релакса, взвешенности, но в дизайне появилось больше чувственности, эмоциональности. Интерьеры производят ощущение не покоя и медитации, а проживания времени и пространства, постоянной смены ощущений, двойственности. Как костюм девушки, которая невольно попала в кадр на этом фото: с одной стороны, формы вполне классические, с другой, присутствует некоторая измятость.

Источник фото: "Нега". Автор: Александр Молчанов

Мне кажется, дизайн этого периода войдет в историю как чувственный дизайн. В первую очередь важно ощущение человека, а не картинка, поэтому дизайнеры работают с эмоциями.

Я выбрала фото с этим молодым человеком для иллюстрации. Мне кажется, он и пространство очень соответствуют друг другу. Перед нами небрежный, немного мятый, расслабленный, при этом вполне дорогой интерьер. И мужчина в льняной рубашке, небритый, коренастый, то есть неидеальный.

Сейчас востребована дружественная среда, естественная, расслабленная, при этом она может быть достаточно сложной: в ней соприкасаются разные эстетики, формы, периоды.

Что дальше?

Только что в Париже завершилась сентябрьская выставка Maison&Objet. Тренд-инсталляцию вновь создала Элизабет Лериш. Она полностью построена на паттернах. Это прогноз, концентрация, сгусток идей, которые, по ее мнению, будут востребованы в интерьерах. Судя по тому, сколько людей отметили, «запостили» инсталляцию, она не оставила их равнодушными. Это очень экстравагантно, экспрессивно.

100 таких принтов вряд ли появятся в одном интерьере, а два или три — вполне. Это концентрат идей, в реальные интерьеры это придет в более сдержанном виде.

Вернулись цветочные рисунки в обивках тканей. Их не очень много, они — в русле трендов на ремесленность, на возвращение в прошлое.

Источник фото: "Нега". Автор: Александр Молчанов

Если речь идет о природе, то это не та природа, которую дизайнеры показывали раньше. Тренд на природность, естественность, экологичность всегда выражался через использование нейтральных по цвету натуральных материалов, светлого дерева, лозы. Сейчас природа в интерьерах яркая, насыщенная, декоративная, немного тропическая. Это, скорее, не природа как таковая, а взгляд художника на нее.

Природные цвета предлагаются в сочетаниях, которые вместе в природе не встречаются. Они собраны и соединены человеком.

Кажется, все больше людей понимают, что в монотонном интерьере жить невозможно. Только за последние несколько месяцев я видела информацию о мастер-классах, которые проводят дизайнеры, на тему: как создать нескучный интерьер из бежевого. Запрос на бежевые интерьеры огромный, но, видимо, они получаются у людей немножко не такими, как хотелось бы. Светлый интерьер имеет право на жизнь, но он должен быть более сложным, развлекательным, в нем должны быть повороты, которых не было раньше.

Поэтому появляется масса орнаментов в тканях, коврах. Классика, восточные влияния, искусство ХХ века — все соединяется в одной коллекции. Это наше будущее в дизайне.

Нас ждет проявление чувств в интерьерах. От пандемии все оторвались. Потребность в покое и стерильности удовлетворены. Сейчас хочется больше цвета. При этом цвета должны быть естественными, их сочетания — гармоничными. Никакого неона. Дизайн интерьера будет развиваться в направлении большей индивидуальности, персональности, которые будут достигаться за счет креативных решений, художественности, нового использования цвета, смелого объединения вещей, большей артистичности и ручной работы.

Современный интерьер эклектичен, как никогда раньше. У нас огромный бэкграунд из созданного в двадцатом веке. И настоящее диктует: все, что нам интересно, что нас вдохновляет, можно смешивать, применять одновременно.

Срок жизни стилевых тенденций составляет 3–5 лет с момента, когда они начали где-то формироваться, но еще не видны. Если брать за точку отсчета для soft minimal март 2020 г., то сейчас расцвет, пик, даже плато этого явления, после которого тенденция пойдет на нет. У того, что было показано на выставке Maison&Objet в этом сентябре, горизонт роста три года, горизонт жизни — 3–5 лет.

Найдет ли это отклик в России? Безусловно, потому что мы не живем в безвоздушном пространстве. Даже при железном занавесе в СССР люди носили клеши и слушали BBC и «Битлз». Все тренды достигали СССР, пусть и не все население и не повсеместно. В эпоху интернета я не вижу никаких причин для того, чтобы актуальные тренды в мировом дизайне не были восприняты и востребованы.

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